Drulă: Iohannis a trădat voturile românilor dând guvernarea către PSD

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat, joi, la Timişoara, că şeful statului, Klaus Iohannis, „a trădat” voturile românilor care l-au ales, în urmă cu zece ani, dând guvernarea către PSD şi lui Marcel Ciolacu iar acum oamenii sunt dezamăgiţi, transmite Agerpres.

„Iohannis a trădat acele voturi şi a dat guvernarea către PSD şi lui Ciolacu, aşa că oamenii sunt dezamăgiţi, pentru că PNL şi PSD i-au minţit, s-au aliat la guvernare, au promis stabilitate şi dezvoltare şi ce au dat? Taxe mai mari, corupţie, scumpiri şi nesiguranţă. Vreau să mergem în campanie şi să le spuneţi oamenilor cu încredere că nu-i vom lăsa să ne fure viitorul. România poate fi guvernată bine. Când am fost la guvernare, am făcut PNRR, cel mai mare program de modernizare a ţării de după 1989. Sunt 28 de miliarde de euro pentru şcoli, spitale, autostrăzi, căi ferate, investiţii cu banii alocaţi pentru fiecare. PNRR este şansa noastră să prindem din urmă statele din vest. Este adevăratul plan de ţară şi a fost creat de USR”, a afirmat Cătălin Drulă la un miting dedicat Zilei Europei.

Liderul USR a punctat că, la Timişoara, primarul Dominic Fritz a spus stop clanurilor şi a recuperat terenurile din centrul oraşului, pentru Timişoara, necedând ameninţărilor, iar împreună cu Alin Nica a organizat Capitala Culturală Europeană TM2023.

Potrivit acestuia, Alianţa Dreapta Unită este „o alternativă onestă şi puternică” la coaliţia PSD-PNL.

„Vreau să le spun că s-a terminat. (…) Oricâte dosare mai face Gorghiu, oricâte instituţii controlează, tot vom câştiga şi aici, în Timişoara, şi Timişul, şi Bucureştiul, şi Braşovul şi Bacăul. Am creat Alianţa Dreapta Unită ca să le oferim oamenilor o alternativă onestă şi puternică la coaliţia PSD-PNL. E simplă alegerea în România. E foarte clar. Într-o parte ai stânga şi stânga ne-a oferit în România ştim ce: dezmăţ bugetar, furt, Justiţie pusă sub control, regres al democraţiei. PSD-PNL e varianta de stânga. În cealaltă parte este Dreapta Unită, polul de dreapta creat pentru o Românie modernă, care e format din trei partide, dar care are în spate milioane de români care îşi doresc ca ţara lor să aibă un viitor”, a spus Cătălin Drulă.