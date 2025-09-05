Drept la replică

Drept la replică de la deputatul AUR Valeriu Munteanu:

Subsemnatul, Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României și vicepreședinte al partidului Alianța

pentru Unirea Românilor (AUR), vă adresez prezenta solicitare de publicare a unui drept la replică, în

conformitate cu dispozițiile legale privind protejarea demnității și reputației persoanei în spațiul public, cu principiile

deontologiei jurnalistice, precum și cu prevederile legale regăsite în art. 70–75 și art. 252 Cod Civil, art. 30 alin. (6)

din Constituția României, art. 8 și art. 10 alin. (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Solicitarea are în vedere articolul publicat la data de 2 septembrie 2025 pe platforma G4Media.ro, intitulat:

Controversatul deputat AUR Valeriu Munteanu, care l-a susținut puternic pe oligarhul moldovean fugar Vlad

Plahotniuc, a relansat atacurile la adresa Ucrainei pe tema presupusei dragări a canalului Bîstroe din Delta Dunării

(https://www.g4media.ro/controversatul-deputat-aur-valeriu-munteanu-care-l-a-sustinut-puternic-pe-oligarhulmoldovean-

fugar-vlad-plahotniuc-a-relansat-atacurile-la-adresa-ucrainei-pe-tema-presupusei-dragari-a-canaluluibis.

html), material ce conține afirmații neadevărate, neverificate și prejudiciabile la adresa subsemnatului.

Afirmațiile la care doresc să fac referire sunt următoarele: „În 2016, el a semnat alături de mai mulți parlamentari

moldoveni o scrisoare prin care îi cerea președintelui Nicolae Timofti să îl nominalizeze premier pe Vlad Plahotniuc”.

Astfel, subliniez că afirmațiile sunt complet false și constituie o gravă dezinformare care contravine obligației

jurnalistice de verificare a informațiilor. Vreau să precizez că aceste afirmații neadevărate și neverificate sunt

înaintate, de către redacția dumneavoastră, către populație în toate articolele „dedicate” cu diferite ocazii persoanei

mele.

Pentru corecta informare a publicului, precizez următoarele:

1. La data respectivă (ianuarie 2016), nu mai eram deputat în Parlamentul Republicii Moldova, întrucât

mandatul meu de parlamentar s-a încheiat în august 2015. Prin urmare, nu aveam posibilitatea legală de a

semna scrisoarea menționată, care era adresată exclusiv deputaților în funcție.

2. În ianuarie 2016, ocupam funcția de ministru al Mediului (în Guvernul demisionar Streleț), funcție

incompatibilă cu statutul de parlamentar în Republica Moldova. Această situație este publică și documentabilă

inclusiv în registrele oficiale ale Parlamentului și ale Guvernului.

3. Lista semnatarilor respectivei scrisori este publică și accesibilă, iar numele meu nu figurează pe aceasta. Prin

urmare, atribuirea unei astfel de acțiuni subsemnatului este complet nefondată, cu caracter calomnios și de

natură a prejudicia grav imaginea mea publică.

În vederea celor de mai sus, subliniez că afirmația din text (și din titlu) „El a fost un susținător fervent al fostului

oligarh Vlad Plahotniuc,” este complet falsă și constituie o gravă dezinformare care contravine obligației jurnalistice

de verificare a informațiilor.

Astfel, pentru corecta informare a publicului, precizez următoarele:

1. Nu am fost niciodată membru sau susținător al Partidului Democrat și/sau a oligarhului Vladimir Plahotniuc,

din contră în cea mai mare parte a timpului am fost în opoziție față de guvernarea patronată de Vladimir

Plahotniuc.

2. Nu există nici o declarație publică prin care l-aș fi susținut pe Vladimir Plahotniuc, din contră, există sute de

articole, postări pe rețele de socializare și declarații la Radio și TV în care dezaprob cu vehemență politicile

și metodele cvasi-legale de guvernare ale lui Plahotniuc. Drept dovadă aveți link la blogul meu personal

(https://munteanu.md/arhiva) unde există toate atitudinile cele mai importante din ultimii 15 ani; aici sunt

„hectare” de declarații împotriva oligarhului și nici un cuvânt de laudă. La fel puteți verifica paginile mele

de pe rețele de socializare și sutele de articole de presă, unde apar declarațiile mele, la fel sunt accesibile spre

verificare, sute de ore de emisiuni TV și Radio unde am participat, precum și declarații făcute în Parlament și

Guvern.

În baza tuturor informațiilor prezentate supra, solicit următoarele:

• Rectificarea de urgență a materialului publicat prin eliminarea mențiunilor false și manipulatoare referitoare

la presupusa mea implicare în susținerea lui Vladimir Plahotniuc și respectiv contribuția mea la demersurile

parlamentare de desemnare a acestuia în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova;

• Publicarea integrală a prezentului drept la replică, în aceleași condiții de vizibilitate și accesibilitate ca

articolul original;

• Menționarea explicită că afirmația atribuită subsemnatului este eronată, nefondată și contrazisă de datele

oficiale.

Menționez că sunt deținător al Ordinului Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, conferit de

Președintele României pentru aducerea limbii române în Constituția Republicii Moldova – o recunoaștere

oficială a angajamentului meu profund față de cauza națională. Acreditarea mea ca „unionist” nu are nicio legătură

cu grupuri oligarhice și nici cu persoane controversate, ci cu o activitate de peste două decenii în serviciul idealului

Reîntregirii. Voi sublinia din nou caracterul total denigrator al acestor afirmații și natura lor prejudiciabilă pentru

persoana subsemnatului dat fiind statutul meu de deținător al unui Ordin de mare importanță primit pentru activitatea

realizată în interesul exclusiv al poporului român.