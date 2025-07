Drama unui campion: „Sunt gol pe interior, nu mai am fericire în viață”, transmite Zverev

Alexander Zverev a fost eliminat surprinzător în turul întâi de la Wimbledon, iar la conferința de presă a scos la iveală detalii tulburătoare despre problemele pe care le traversează. „Mă simt foarte singur, nu mai am bucurie în viață nici măcar când câștig”, spune finalistul de la Australian Open.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Arthur Rinderknech (locul 72 ATP) a fost cel care l-a eliminat pe Sascha de pe iarba londoneză, scor 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4.

Alexander a uimit asistența printr-un episod de o rară sinceritate după eliminarea prematură de la All England Club.

În vârstă de 28 de ani, Zverev a fost ocolit de noroc până acum în carieră, el pierzând toate cele trei finale de Grand Slam disputate. A cedat ultimul act de la US Open din 2020 (cu Dominic Thiem), de la Roland Garros 2024 (cu Carlos Alcaraz) și de la Australian Open 2025 (cu Jannik Sinner).

Ultima (cea de la Melbourne de la începutul anului) i-a lăsat un profund gust amar, iar acum la doar câteva luni distanță germanul precizează că „poate am nevoie de ajutor psihologic.”

Sascha mărturisește că se luptă cu o profundă stare de singurătate. Se simte gol pe interior și spune că găsește tot mai greu motivația de a se da jos din pat dimineața.

„Uneori, mă simt foarte singur pe teren. Am probleme mintale și mă simt așa încă de după Australian Open (n.r. a pierdut la Melbourne finala cu Jannik Sinner). Încerc să găsesc modalități de a ieși din această fază, dar continui să cad.

Nu este vorba despre tenis, mă simt singur în viață în general acum și asta nu este plăcut.

Mă chinui să găsesc bucurie în afara terenului, dar mă simt foarte, foarte singur. Nu am mai experimentat așa ceva până acum. Problema mea nu este tenisul acum, ci regăsirea bucuriei.

Chiar și atunci când câștig, nu simt acea fericire și motivație de a continua.

Mă duc la culcare fără nicio motivație de a mă trezi a doua zi. Cred că mulți oameni, indiferent de locul lor de muncă, au avut acest sentiment la un moment dat. Pentru un sportiv de elită, se reflectă clar în performanța sa.

M-am gândit la acest aspect (n.r. de a începe colaborarea cu un psiholog). Poate că da, e posibil ca pentru prima dată în viața mea să am nevoie de el.

Am trecut prin multe dificultăți de-a lungul carierei mele personale și profesionale, dar niciodată nu m-am simțit atât de gol ca acum.

Mi-am pierdut bucuria în tot ceea ce fac” – Alexander Zverev, citat de eurosport.ro.

Ocupant al locului trei în ierarhia ATP, Zverev sugerează că această criză personală îi influențează direct rezultatele de pe teren. Ține însă să precizeze că nu tenisul este sursa suferinței, ci doar o oglindă a ceea ce simte în afara sportului.

De-a lungul carierei, Zverev a câștigat 24 de turnee ATP, cel mai importante titluri fiind cele de la Turneul Campionilor (2018, 2021), aurul de la Jocurile Olimpice (2021, la Tokyo) și trofeele Masters cum ar fi cele de la Roma, Paris Bercy, Cincinnati, Madrid și Canada.

Tough moments for Alexander Zverev after his first-round Wimbledon exit 😕 pic.twitter.com/NSDni5hzUG

— TNT Sports (@tntsports) July 1, 2025