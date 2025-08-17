Angajaţi ai OpenAI vor să vândă acţiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank şi alţi investitori / Tranzacţia ar evalua compania la 500 de miliarde de dolari (surse Reuters)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Angajaţi actuali şi foşti ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenţionează să vândă acţiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către investitori precum SoftBank Group, Thrive Capital şi Dragoneer Investment Group, a declarat vineri, pentru Reuters, o sursă familiară cu discuţiile, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tranzacţia ar evalua compania la 500 de miliarde de dolari, în creştere de la 300 de miliarde în prezent, reflectând atât expansiunea rapidă a bazei de utilizatori şi a veniturilor, cât şi competiţia acerbă dintre firmele de inteligenţă artificială pentru atragerea de talente.

Bloomberg News a relatat anterior că negocierile sunt într-un stadiu incipient şi că dimensiunea vânzării ar putea fi ajustată.

Această vânzare de acţiuni pe piaţa secundară se adaugă rolului SoftBank de lider în runda principală de finanţare a OpenAI, evaluată la 40 de miliarde de dolari.

Sprijinită de produsul său emblematic, ChatGPT, compania şi-a dublat veniturile în primele şapte luni ale anului, ajungând la o rată anualizată de 12 miliarde de dolari şi fiind pe cale să atingă 20 de miliarde până la sfârşitul lui 2025.

OpenAI, susţinută de Microsoft, are în prezent aproximativ 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal pentru produsele ChatGPT, faţă de circa 400 de milioane în februarie.