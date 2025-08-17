G4Media.ro
Două persoane au murit în Franța, într-un accident în care au fost…

Două persoane au murit în Franța, într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism

Un cetăţean elveţian şi un alt cetăţean german au murit într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism, sâmbătă după-amiaza, la Saint-Pons, sud-estul Franţei, au declarat autorităţile locale, relatează AFP, citată de Agerpres.

Un avion tractor şi un planor au decolat la scurt timp după ora 13:00 (11:00 GMT) de pe aerodromul Barcelonnette, iar accidentul a avut loc la scurt timp în Valea Ubaye, potrivit surselor citate.

În urma accidentului s-a declanşat un incendiu care s-a extins la vegetaţie şi care a fost stins rapid, au declarat pompierii departamentului. Circumstanţele accidentului urmează să fie stabilite, a indicat jandarmeria.

