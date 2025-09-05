Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă: Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă, el arătând că nu le-a cerut uniformă sau costum cu cravată, însă a sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă, transmite News.ro.
”De când am preluat mandatul de ministru, am cerut colegilor mei din minister o serie de lucruri administrative: Le-am cerut să nu mai folosească maşinile de serviciu în interes personal şi să nu se mai plimbe cu ele prin vacanţe. Le-am cerut să respecte programul normal de lucru şi să nu mai chiulească de la birou. Le-am cerut să reducă numărul deplasărilor inutile în străinătate pe bani publici. Le-am cerut să transmită documentele în format digital, ca să salvăm timp şi hârtie”, a scris ministrului într-o postare pe Facebook.
Dragoş Pîslaru precizează că astăzi şi-a permis „aroganţa” să le ceară să respecte o ţinută vestimentară decentă, aşa cum scrie deja în Regulamentul intern al instituţiei, aprobat în ianuarie 2025. ”Altfel spus, să venim la serviciu îmbrăcaţi decent, din respect faţă de oamenii care ne plătesc salariile. Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă. Marea lor majoritatea în mod evident respectă deja aceste prevederi şi le sunt recunoscător, însă ca în mai toate instituţiile există şi câţiva „speciali” — oameni care se cred „mai egali” decât ceilalţi”, subliniază ministrul, adăugând că le-a reiterat negru pe alb aceste reguli de bun simţ şi de respect. ”Înţeleg că o mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că îi defăimez şi că vor emite un drept la replică. Voiam doar să îi anunţ public că nu-mi pare rău”, spune ministrul.
