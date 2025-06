Dorina Barcari, AUR: Cei care conduc CFR Călători sunt foarte bogați și ar trebui să li se verifice averile / Pentru că am înțeles că au case și prin Dubai, dar calea ferată călători dă faliment

Senatoarea AUR, Dorin Barcari, susține că directorii CFR Călători sunt ”foarte bogați” și că ar trebui să li se verifice averile afirmând că ”au case și prin dubai, dar calea ferată călători dă faliment”.

Senatoarea AUR avertizează că datoria uriașă de peste 500 de milioane de lei a CFR Călători nu este doar o chestiune contabilă, ci consecința clară a sabotajului sistematic asupra infrastructurii feroviare românești.

Redăm mai jos declarația integral:

„Toată calea ferată este destabilizată prin măsuri habarniste, neprofesionale și total distructive, luate de politicieni care n-au nicio legătură cu noțiunea de cale ferată și care au intervenit pe structura căilor ferate cu tot felul de idei, dintre astea mirobolante, prezentate ca fiind niște găselnițe extraordinare, cu privatizări, care nicăieri în altă parte nu au avut succes, bineînțeles că nici la noi, și care n-au avut decât un singur rezultat: distrugerea căilor ferate.

Dintr-o structură feroviară care era a cincea în Europa, cu rețea feroviară a doua ca densitate pe Europa, suntem la pământ. Rețeaua feroviară este practic inutilizabilă pe anumite relații. Structura tehnică a căilor ferate este aproape desființată, cu fabricile noastre de locomotive, de material rulant, de vagoane, de tot ce avem. Au fost, una câte una, falimentate și anulate și distruse. O problemă foarte gravă este că se încalcă și vor să și modifice habarniștii politici, vor să modifice instrucțiile de cale ferată. Ele au fost făcute în sistem „laissez-faire”, atunci când a apărut un eveniment grav de cale ferată, ca să nu mai apară. Ori prin nerespectare sau modificare, în mod necontrolat și nejustificat, aceste modificări vor genera evenimente de cale ferată.

Era de așteptat ca partea de călători să cadă într-un asemenea faliment. Directorii care au fost investiți cu putere de decizie din această zonă nu au știut ce să facă și au agravat situația, de au adus-o în stadiul actual. De faliment total, de distrugere și de exploatare în condiții de nesiguranță a călătorilor. Au fost înlocuiți toți feroviarii din posturile decizionale, au fost aduși numai politicieni care nu pot să înțeleagă niște lucruri, care cer practică și documentare pe sistemul respectiv. Așa, aterizat pe un post de director, că ți se aduc la cunoștință niște lucruri, nu ai cum să înțelegi. Îți trebuie practică, îți trebuie să parcurgi niște etape.

Noi, feroviarii, avem experiența asta pentru că ăsta este sistemul de muncă și de instruire în cadrul căilor ferate. Eu, când am intrat în calea ferată, un an de zile am făcut stagiu la toate secțiile cu specialitățile respective din calea ferată. Dacă s-a greșit de la un anumit stadiu, trebuie să ne întoarcem înapoi la stadiul ăla și să nu mai luăm pe același drum. Să mergem pe drumul normal, care era logic să se facă. Nu pe drumurile astea pretinse de niște neprofesioniști, că au venit ei cu privatizări fantastice, au ajuns la concluzia că pot fi desființate triaje, depouri, uzine, că așa au găsit ei că este mai eficient.

Noi suntem capabili să o facem, pentru că am fost odată și mai suntem odată. Și românii au demonstrat că sunt feroviari de carieră. Suntem foarte capabili, însă nu încurcați de tot felul de interese meschine, politice, neprofesionale, care n-au făcut altceva – și este demonstrat deja – decât să distrugă, să distrugă, să distrugă. Și au distrus tot unde au intrat. Cei care conduc această structură a călătorilor sunt foarte bogați și ar trebui să li se verifice averile. Pentru că am înțeles că au case și prin Dubai, dar calea ferată călători dă faliment”.

Context

În documentul oficial datat 13 iunie 2025, CFR Călători a avertizat că există riscul să intre în incapacitate de plată și să oprească traficul de călători: „Având în vedere cele de mai sus, vă aducem la cunoștință că operatorul de stat este în imposibilitatea de a mai efectua plăți către furnizori, printre aceștia fiind și furnizori feroviari cum ar fi CFR SA, Electrificare SA, Informatica Feroviară, Telecomunicații SA, fapt care poate crea dezechilibre în plata salariilor și la aceste companii.

Față de cele prezentate mai sus, vă atragem atenția că CFR Călători se află în situația de a intra în incapacitate de plată, cu implicații grave în asigurarea obligației de serviciu public conform Contractului de servicii publice, prin oprirea traficului”, conchide compania în nota transmisă”.

CFR Călători a reacționat luni, 16 iunie, printr-un comunicat publicat pe site-ul său la informațiile potrivit cărora compania ar putea opri traficul de călători, în contextul în care riscă să intre în incapacitate de plată. Informațiile respective se regăseau chiar într-un document publicat de companie. Acum, CFR Călători susține că nu se pune probleme opririi activității și vorbește despre “anumite abordări existente în prezent în spațiul public”

