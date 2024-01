Donald Trump şi Nikki Haley se duelează în pledoariile finale înaintea alegerilor primare din New Hampshire / Fosta ambasadoare la ONU ironizează o gafă a lui Trump

Fosta ambasadoare a SUA la ONU Nikki Haley şi fostul preşedinte Donald Trump îşi vor prezenta duminică argumentele finale în New Hampshire, într-o ultimă etapă în acest stat a campaniei pentru nominalizarea candidatului republican la preşedinţie, înainte ca alegătorii să meargă la urne, marţi, relatează Reuters, transmite News.ro.

Fosta guvernatoare a statului Carolina de Sud, Nikki Haley, care a fost şi ambasadoarea lui Trump la Naţiunile Unite în timpul mandatului său prezidenţial, mai are puţin timp la dispoziţie în încercarea sa de a-l doborî pe candidatul republican favorit la preşedinţie, după ce victoria categorică a acestuia în adunările electorale din Iowa – statul care a dat startul competiţiei din Partidul Republican – a confirmat dominaţia sa în cursa internă a partidului.

Dacă nu poate obţine o victorie surprinzătoare în New Hampshire, marţi, calea ei deja îngustă spre nominalizare s-ar putea închide cu totul. Trump, care îi devansează cu mult pe Haley şi pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, s-a adresat sâmbătă seară unui stadion plin de susţinători entuziasmaţi din Manchester, încurajându-i să meargă la urne marţi, când vor avea loc alegerile primare. Dar el a părut, de asemenea, să îşi mute o parte din atenţie către următoarea competiţie majoră în cursa pentru nominalizare, în Carolina de Sud, la sfârşitul lunii februarie. La mitingul de sâmbătă, mai mulţi oficiali federali şi locali de rang înalt din acest stat au vorbit în numele lui Trump, inclusiv guvernatorul Carolinei de Sud, Henry McMaster.

„Ei înţeleg că eu sunt singurul candidat din această cursă care va salva America şi vom scăpa imediat de acest dezastru Biden”, a comentat Trump.

Haley şi-a intensificat atacurile la adresa lui Trump în ultimele zile, cu o mişcare de ultimă oră pentru a se pune în contrast cu un om de afaceri şi politician a cărui perioadă petrecută la Casa Albă a fost caracterizată de haos şi care se confruntă cu patru dosare penale, inclusiv pentru eforturile sale de a anula rezultatele alegerilor din 2020 pe care le-a pierdut în faţa actualului preşedinte Joe Biden.

Sâmbătă, Haley l-a ironizat pe Trump, în vârstă de 77 de ani, pentru vârsta sa, după ce acesta a confundat-o aparent cu fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi. Haley l-a criticat, de asemenea, pe Trump pentru afinitatea sa faţă de lideri precum rusul Vladimir Putin şi nord-coreeanul Kim Jong Un. Trump, a spus ea la un eveniment de campanie desfăşurat sâmbătă în Keene, New Hampshire, „trebuie să înceteze să mai laude dictatorii”. Ea a spus că, în calitate de ambasador la ONU, a încercat să rupă „bromance-ul” său cu Putin.

Nikki Haley, care a spus deunăzi că Senatul SUA este cel mai privilegiat azil de bătrâni din ţară şi a pledat pentru teste psihologice la care să fie supuşi liderii americani, a pus sâmbătă sub semnul întrebării capacitatea mintală a lui Donald Trump, după ce acesta a părut să o confunde cu fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, atunci când a vorbit despre atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul american.

„Aseară, Trump se afla la un miting şi mă menţionează de mai multe ori de ce nu am luat măsuri de securitate în timpul revoltelor de la Capitoliu. De ce nu am gestionat mai bine ziua de 6 ianuarie. Nici măcar nu am fost în DC pe 6 ianuarie. Nu eram în funcţie atunci”, a spus Haley. „Ei spun că s-a încurcat. Că vorbea despre altceva. Că vorbea despre Nancy Pelosi. El m-a menţionat de mai multe ori în acel scenariu”, a adăugat fosta guvernatoare a Carolinei de Sud. „Îngrijorarea pe care o am este – nu spun nimic dispreţuitor, dar atunci când ai de-a face cu presiunile unei preşedinţii, nu putem avea pe altcineva despre care ne întrebăm dacă este apt din punct de vedere mental să o facă” – a comentat ea, citată de CNN.

Mai târziu, sâmbătă, Trump s-a lăudat cu abilităţile sale cognitive, spunând: „Acum câteva luni am făcut un test psihologic pe care mi l-a dat doctorul meu… şi l-am luat cu brio”.

„O să vă anunţ când o să mă simt rău; chiar cred că voi putea să vă spun. Pentru că într-o zi vom merge rău”, a spus el la un eveniment de campanie din Manchester, New Hampshire. „Simt că mintea mea este mai puternică acum decât era acum 25 de ani”, s-a lăudat Trump.