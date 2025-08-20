Donald Trump mărturisește că nu vrea pacea în Ucraina doar pentru a obține Nobelul, ci și ca „să ajungă în rai”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta „să ajungă în Rai”, glumind în legătură cu faptul că şansele sale de a ajunge acolo sunt în prezent scăzute, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, a sugerat anterior că doreşte să pună capăt războiului din Ucraina pentru a obţine Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că îl merită.

Dar la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni au vizitat Casa Albă pentru a găsi o soluţie la conflictul cu Rusia, el a dezvăluit marţi că are şi motive mai puţin prozaice.

„Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil’, a declarat el pentru Fox & Friends, o emisiune difuzată de Fox News, canal preferat de conservatorii americani.

Miliardarul republican a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul anilor şi este primul preşedinte american condamnat penal pentru plăţi disimulate către o vedetă de filme pentru adulţi.

El a adoptat un ton din ce în ce mai mistic după ce a supravieţuit unei tentative de asasinat, anul trecut. La învestirea sa din ianuarie, Trump a susţinut că a fost „salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreaţă”.