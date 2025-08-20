G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Trump mărturisește că nu vrea pacea în Ucraina doar pentru a…

Donald Trump striga
sursa foto: © Danny Raustadt | Dreamstime.com

Donald Trump mărturisește că nu vrea pacea în Ucraina doar pentru a obține Nobelul, ci și ca „să ajungă în rai”

Articole20 Aug 4 comentarii

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta „să ajungă în Rai”, glumind în legătură cu faptul că şansele sale de a ajunge acolo sunt în prezent scăzute, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, a sugerat anterior că doreşte să pună capăt războiului din Ucraina pentru a obţine Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că îl merită.

Dar la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni au vizitat Casa Albă pentru a găsi o soluţie la conflictul cu Rusia, el a dezvăluit marţi că are şi motive mai puţin prozaice.

„Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil’, a declarat el pentru Fox & Friends, o emisiune difuzată de Fox News, canal preferat de conservatorii americani.

Miliardarul republican a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul anilor şi este primul preşedinte american condamnat penal pentru plăţi disimulate către o vedetă de filme pentru adulţi.

El a adoptat un ton din ce în ce mai mistic după ce a supravieţuit unei tentative de asasinat, anul trecut. La învestirea sa din ianuarie, Trump a susţinut că a fost „salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreaţă”.

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina / Oamenii au raportat zgomote puternice la 112

Articole20 Aug • 207 vizualizări
0 comentarii

19 laureaţi Nobel îi cer lui Trump să menţină presiunea pentru eliberarea deţinuţilor politici din Belarus

Articole19 Aug • 196 vizualizări
0 comentarii

Trump admite că eforturile sale de a aduce la pace Rusia şi Ucraina ar putea eşua

Articole19 Aug • 1.062 vizualizări
1 comentariu

4 comentarii

  1. pace in Palestina de ce nu vrei, ma panarama ?!

  2. Trumpet

  3. La câte păcate are, numai i, Rai nu va ajunge…

  4. Un călin la puterea zece e omul ăsta.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.