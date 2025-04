Donald Trump jignește statele care vor să negocieze tarifele vamale impuse de SUA: „Aceste țări mă sună să mă pupe în fund”

Președintele american Donald Trump a luat peste picior liderii mondiali care doresc să încheie un acord comercial pentru a evita noile tarife americane. „Aceste țări mă sună să mă pupe în fund”, a spus el, într-un discurs adresat republicanilor din Camera Reprezentanților, scrie The Hill.

El a spus că toate țările încearcă să ajungă la o înțelegere. „Vă rog, vă rog, domnule, faceți o înțelegere. Voi face orice. Voi face orice, domnule”, a spus el.

Președintele Trump le-a spus marți republicanilor că tarifele sale îi vor ajuta înainte de alegerile intermediare din 2026.

Trump: „These countries are calling us up. Kissing my ass.” pic.twitter.com/a52SfBnsf8

— Aaron Rupar (@atrupar) April 9, 2025