Donald Trump asigură că Statele Unite vor ajuta la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice în caz de escaladare rusească

Preşedintele american Donald Trump a asigurat duminică că SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice – Estonia, Letonia, Lituania – dacă Rusia îşi intensifică activitatea militară în regiune, la două zile după incursiunea unor avioane ruseşti în Estonia, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

La întrebarea unui jurnalist dacă ar ajuta la apărarea acestor patru ţări membre ale NATO în cazul în care Rusia şi-ar accelera şi mai mult acţiunile în regiune, preşedintele american a răspuns:”Da, o voi face, o voi face”.

Trei avioane de vânătoare MiG-31 ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Estoniei deasupra golfului Finlandei şi au rămas acolo circa 12 minute, au alertat vineri Estonia şi NATO.

„Nu ne place asta”, a declarat Donald Trump duminică de la Casa Albă.

Italia, care îşi asumă în cadrul NATO o misiune de poliţie pe cerul baltic, dar şi Suedia şi Finlanda au ridicat aparate de la sol pentru a intercepta avioanele ruseşti.

O reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU urmează să aibă loc luni la cererea Estoniei, a anunţat duminică Ministerul estonian de Externe.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, avioane NATO au doborât drone ruseşti deasupra Poloniei. Referitor la intruziunea rusă, Donald Trump declarase atunci că „aceasta ar fi putut fi o eroare”.