Donald Trump a ajuns la castelul Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit / Primire fastuoasă pentru președintele american

Preşedintele american Donald Trump, însoţit de soţia sa Melania, a ajuns miercuri la castelul Windsor, unde este primit de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează AFP.

Elicopterul Marine One care l-a transportat pe Donald Trump, singurul preşedinte american care efectuează o a doua vizită de stat în Regatul Unit, a aterizat la ora locală 12:15 (11:15 GMT) pe peluza domeniului regal, unde o ceremonie militară de o anvergură fără precedent este organizată în onoarea lui, transmite Agerpres.

Cuplul Trump a fost întâmpinat la coborârea din elicopter de prinţul moştenitor William şi de soţia sa Catherine.

Trump şi soţia sa, Melania, au sosit la Castelul Windsor, cel mai vechi şi mai mare castel locuit din lume, reşedinţă a familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani, unde tratamentul regal cu covor roşu include o şi o procesiune cu trăsuri, salve de tun, o paradă aeriană militară şi un banchet fastuos, transmite Reuters preluată de News.ro.

Marea Britanie spune că va fi cea mai mare ceremonie militară de bun venit pentru o vizită de stat din istoria recentă.

Trump, un fan declarat al familiei regale, nu şi-a ascuns bucuria sa de a fi nu doar primul lider american, ci şi primul politician ales care a fost invitat de un monarh britanic pentru două vizite de stat. La sosirea în Marea Britanie, el a declarat reporterilor că iubeşte această ţară. „Este un loc foarte special”, a spus el.

Marea Britanie speră că vizita va consolida „relaţia specială”.

Ziua de miercuri va fi dominată de ceremonii. Trump şi soţia sa Melania au fost întâmpinaţi de prinţul moştenitor William, „foarte chipeşul” fiu al regelui – aşa cum l-a numit preşedintele american – şi de soţia acestuia, Kate.

Charles şi soţia sa, Regina Camilla, care a putut participa după ce s-a recuperat în urma unei sinuzite, s-au alăturat apoi familiei Trump într-o plimbare cu trăsura prin parcul castelului, pe traseul căruia au fi aliniaţi 1.300 de militari britanici. Vremea nu a fost foarte prietenoasă, aşa că trăsurile au fost lăsate cu geamurile închise.

Familia regală le va arăta preşedintelui şi primei-doamne obiecte istorice din Colecţia Regală legate de SUA, înainte ca familia Trump să viziteze Capela Sfântului Gheorghe, locul de odihnă veşnică al reginei Elizabeth, care l-a găzduit pe Trump în prima sa vizită de stat în 2019. Familia Trump va depune o coroană de flori la mormântul defunctei regine.

Mai târziu, înainte de banchetul de stat, va avea loc o paradă aeriană a avioanelor militare.

Pentru Charles însuşi, vizita ar putea provoca sentimente contradictorii. El are evident puţine lucruri în comun cu Trump, de la cei 50 de ani în care a militat pentru cauze ecologice la eforturile sale de a aduce armonie între religii şi sprijinul său recent pentru Canada, unde este şef de stat. Dar ocazia îi va oferi şi cea mai mare atenţie globală de la încoronarea sa.

„Dacă totul va decurge bine, cred că acest eveniment va rămâne în istorie ca fiind cel mai important din timpul domniei sale”, a declarat istoricul Anthony Seldon.

Joi, acţiunea se va muta la reşedinţa de la ţară a premierului Keir Starmer, Chequers, unde accentul va fi pus pe geopolitică.

Prim-ministrul Keir Starmer speră să folosească acest sentiment în avantajul Marii Britanii, întrucât guvernul său încearcă să consolideze „relaţia specială” dintre cele două naţiuni, să aprofundeze legăturile economice, să asigure investiţii de miliarde de dolari, să discute despre tarife şi să facă presiuni asupra preşedintelui SUA în ceea ce priveşte Ucraina şi Israelul.