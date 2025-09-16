Dominic Fritz: Plafonarea preţurilor trebuie să fie o măsură limitată / Impactul social trebuie reglat prin alte pârghii

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie să fie o măsură „extrem de limitată”, a afirmat, marţi, preşedintele USR, Dominic Fritz, transmite Agerpres.

El consideră că pentru susţinerea persoanelor cu venituri reduse ar fi necesară implementarea altor instrumente.

„Întrebarea mare este dacă această plafonare este un instrument potrivit pentru a combate inflaţia şi dacă este un instrument social potrivit. Eu cred că o astfel de măsură trebuie să fie extrem de limitată. Totuşi, trăim într-un sistem de economie de piaţă, în care intervenţiile statului, de obicei, şi asta arată toată istoria, duc la opusul rezultatului dorit. A fost introdusă atunci, cred, ca o măsură pe trei luni, tot prelungită. Cred că trebuie să avem tăria şi claritatea să lăsăm piaţa să seteze preţurile”, a spus preşedintele USR, pentru RFI.

În opinia lui, s-a creat „o uriaşă birocraţie” care să urmărească implementarea măsurii de plafonare a preţurilor. Fritz a apreciat, de asemenea, că nu se va produce „o explozie a preţurilor”, în cazul în care se va renunţa la plafonare.

„Există echipe la Consiliul Concurenţei, la ANAF, există echipe speciale în cadrul firmelor care trebuie să respecte această reglementare. Toată lumea produce hârtii şi rezultatul s-ar putea să-l obţinem şi cu o competiţie normală. Oricum este o competiţie acerbă între supermarketuri. Oricum marjele sunt foarte mici. De aceea, eu nu cred că vom vedea o explozie de preţuri sau ce se vehiculează în spaţiul public. Deci, mai mult curaj pentru a lăsa competiţia pe piaţă să funcţioneze”, a precizat preşedintele USR.

El a atras atenţia că, în prezent, toate persoanele beneficiază de această plafonare, motiv pentru care nu mai poate fi vorba despre o măsură socială.

Pentru reglarea impactului social, pot fi aplicate alte instrumente, a subliniat Fritz.

„O măsură socială care se aplică la toţi nu mai este o măsură socială. Adică şi milionarul momentan profită sau presupus profită de această schemă. Iar noi, dacă vrem să avem scheme pentru cei cu puţine venituri, trebuie să venim cu alte pârghii”, a transmis liderul USR.

Dominic Fritz a confirmat că în coaliţie au existat discuţii despre faptul că măsura plafonării nu va mai fi prelungită.

„Eu îmi amintesc de o discuţie înainte de vară, în care am discutat acest lucru, în care am decis, atunci, să nu prelungim. Dar, până la urmă, nu ştiu cât de productiv este acum să ne contrazicem pe ce s-a agreat. Trebuie să vedem care este decizia corectă şi, încă o dată, decizia este să ne întoarcem la o normalitate de competiţie, de piaţă, pentru că nu avem niciun motiv acum să credem că supermarketurile ar face un cartel şi ar decide să ţină preţurile sus într-un mod artificial”, a completat el.