Ziarul de Gardă: Ion Perju, un fost polițist condamnat la închisoare pentru uciderea unui protestatar, a fost reținut / Era implicat în rețeaua „Șor” / A fost găsit ascuns în podul casei sale din Chișinău

Ion Perju, un fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”, anunță Ziarul de Gardă.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai multe identități și își schimba frecvent domiciliul. În cadrul grupării „Șor”, acesta avea rol de coordonator și se ocupa de transformarea criptomonedelor în numerar.

Perju a fost reținut marți dimineață, 16 septembrie. Acesta era ascuns în podul casei sale din Chișinău.

Fostul polițist era anunțat în căutare internațională pentru localizare, reținere, arest și extrădare, iar din 2015 niciun stat membru INTERPOL nu a semnalat informații despre acesta.

Ion Perju, fostul poliţist învinuit de procurori de uciderea lui Valeriu Boboc în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, a fost declarat nevinovat pe 24 decembrie 2013, printr-o sentință a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Ulterior, decizia Judecătoriei Chișinău a fost atacată la Curtea de Apel Chișinău, iar pe 30 martie 2015 instanța a decis condamnarea lui Ion Perju la 10 ani de închisoare. Perju a părăsit atunci şedinţa înainte de anunţarea deciziei. În schimb, avocatul său a declarat că va contesta sentinţa la Curtea Supremă de Justiţie.

Dosarul a ajuns și pe masa magistraților de la CSJ, după ce Perju a depus recurs împotriva hotărârii Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30 martie 2015, acesta însă fiind respins.

Ion Perju a ajuns pe banca acuzaţilor după ce, la un an după omorul lui Valeriu Boboc, în urma deconspirării unor imagini video, devenise clar că tânărul de 23 de ani, decedat în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a fost ucis în bătaie de forţele de ordine.