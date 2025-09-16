Alex Florența: Există indicii conform cărora Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil în Rusia

Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că Potra ar fi contactat ambasada Rusiei din țara în care se află după ce a plecat din România.

Horațiu Potra e dat în urmărire internațională după ce justiția din România a decis arestarea lui preventivă.

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Horațiu Potra, șeful mercenarilor români și apropiat al lui Călin Georgescu, că a vrut să organizeze în 8 decembrie 2024 o acțiune violentă în fața Curții Constituționale, potrivit referatului pentru arestarea preventivă a membrilor grupării de mercenari. Procurorii arată că protestul împiedicat în urma unui apel la 112 era de fapt ”o acțiune de război hibrid, de natura să slăbească structura de putere a statului”.

Procurorii arată că Horațiu Potra a revenit în România pe 6 decembrie 2024, dupa ce în data de 4 decembrie 2024, în timp ce se afla în Congo, a fost contactat de Andrei Avram, liderul grupării infracționale ”Ciurarii” (specializat în comiterea de fapte de trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că ”mâna dreaptă” a unui candidat la Președinție ar dori să poarte o discuție cu el.

Horațiu Potra a organizat împreună cu subordonații săi o deplasare la București, dar au fost opriți de poliție și procurori înainte să ajungă în capitală. Oamenii legii au găsit în mașinile cu care se deplasau mercenarii arme albe, precum și ”materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase tipuri de dispozitive pirotehnice utilizate în scopuri civile și industriale”.

Procurorii au documentat în referatul consultat de G4Media și legăturile lui Horațiu Potra cu Rusia. Astfel, ei au găsit un bilet spre Moscova din septembrie 2024, precum și o confirmare pentru rezervarea unei camere pentru perioada 4 septembrie – 6 septembrie 2024, la Hotel St. Regis Moskow Nikolskaya Hotel.

Horațiu Potra e cel care i-a furnizat candidatului pro-rus Călin Georgescu o mașină Mercedes cu care acesta s-a deplasat pe durata anului 2024.

Potrivit procurorilor, mercenarul Horațiu Potra are legături directe cu cercuri de influență din Rusia și cu organizația paramilitară Wagner.

O postare publică a lui Potra, realizată în centrul Moscovei, a fost completată de un comentariu al lui Ioan Lup – „șeful Wagner”. Această remarcă subliniază legăturile potențiale ale grupării conduse de Potra cu organizația paramilitară Wagner, cunoscută pentru operațiunile sale în zone de conflict și metodele de acțiune de natură militară.

Un alt personaj din anturajul lui Călin Georgescu este Marin Burcea, un fost luptător în Legiunea Străină poreclit ”Lunetistul”. După ce și-a încheiat cariera militară, Burcea s-a asociat cu personaje precum Eugen Sechila, lider al unei mișcări neo-legionare din România, și a dezvoltat afaceri cu Dorina Mihai.

Potrivit surselor G4Media.ro, partenera de afaceri a lui Burcea, Dorina Mihai, ar avea multiple legături cu militari ceceni din anturajul lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, și al generalului Zamid Alievici Chalaev. Pe rețelele sociale, Dorina Mihai a postat imagini elogioase la adresa lui Vladimir Putin, precum și fotografii alături de militari ceceni.