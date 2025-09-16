Primăria municipiului Vaslui vrea să interzică florile și coroanele mortuare din plastic / ”Devin deşeuri după o anumită perioadă”

Reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui iau în calcul interzicerea coroanelor mortuare confecţionate din plastic, transmite Agerpres.

Potrivit primarului municipiului Vaslui, Lucian Branişte, în această perioadă autorităţile analizează cadrul legislativ pentru iniţierea unei hotărâri de Consiliu Local.

„Preocuparea noastră constantă pentru protejarea mediului înconjurător ne-a determinat să analizăm la nivel local situaţia înregistrată în Cimitrul „Eternitatea” în privinţa coroanelor din plastic care devin deşeuri după o anumită perioadă. Nu am luat pentru moment o decizie privind interzicerea acestor coroane, încă studiem care ar fi cadrul legislativ pentru o astfel de măsură. Cert este că utilizarea acestor coroane care sunt confecţionate dintr-un plastic de calitate îndoielnică ne creează probleme, motiv pentru care luăm în calcul să procedăm aşa cum s-a procedat în alte localităţi şi să iniţiem un proiect de hotărâte în Consiliul Local pentru limitarea folosirii sau chiar pentru interzicerea lor”, a declarat Lucian Branişte.

La acest moment coroanele de plastic devenite deşeuri sunt colectate de reprezentanţii Direcţiei Administrare Pieţe Târguri şi Oboare şi preluate de firma care asigură serviciul de salubritate.