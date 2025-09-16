Jonas Vingegaard urcă pe locul doi în clasamentul mondial UCI după triumful din Turul Spaniei / Pogacar conduce în continuare fără emoții / Care este top zecele în lume
Ciclistul danez Jonas Vingegaard de la Visma profită de actualizarea clasamentului UCI și urcă pe poziția a doua în ierarhia mondială furnizată de forul de conducere al ciclismului mondial. Totuși, el este încă la mare distanță de liderul incontestabil Tadej Pogacar.
Într-un clasament mondial încă dominat de Tadej Pogacar (11 235 puncte), Jonas Vingegaard urcă pe poziția secundă (5 904,14 puncte). Succesul său în Turul Spaniei i-a adus puncte importante și i-a permis să treacă în fața unor rutieri precum Mathieu Van der Poel (care coboară două locuri), Mads Pedersen (acum al treilea) și Isaac Del Toro (al șaselea), după un salt de șase poziții.
João Almeida, locul secund în clasamentul general al Vueltei, face și el un salt important, câștigând opt poziții, propulsându-l pe 5. Tom Pidcock, al treilea la Madrid, urcă nu mai puțin de 16 locuri și ajunge pe poziția a opta în clasamentul UCI.
Cei mai bine 10 rutieri clasați în ierarhia individuală UCI
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 11 235 de puncte
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) – 5 904.14
- Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 5 287.45
- Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) – 4 661
- João Almeida (UAE Team Emirates XRG) – 4 334.07
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) – 4 194
- Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) – 3 553
- Tom Pidcock (Q 36.5) – 3 481.38
- Oscar Onley (Picnic PostNL) – 3 182
- Giulio Ciccone (Lidl-Trek) 2 967.88, etc.
