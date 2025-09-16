G4Media.ro
Vicepremierul Republicii Moldova, Doina Nistor: România este partener strategic pentru Republica Moldova…

România Republica Modova steaguri steag drapele
Foto: Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Vicepremierul Republicii Moldova, Doina Nistor: România este partener strategic pentru Republica Moldova şi „partenerul numărul 1” în relaţiile comerciale şi investiţi

Vicepremierul Republicii Moldova, Doina Nistor, ministru al Dezvoltării şi Digitalizării în acest stat, afirmă că România este partener strategic pentru Republica Moldova şi „partenerul numărul 1” în relaţiile comerciale şi investiţii, transmite Agerpres.

Oficialul moldovean a subliniat că acest parteneriat poate fi dezvoltat şi în domeniul educaţional, cel al tehnologiei informaţiei, dar şi în domeniul cercetării.

„România este partener strategic pentru Republica Moldova. Avem în dezvoltare nu doar un spaţiu investiţional unic regional, dar România este poarta Republicii Moldova spre piaţa Uniunii Europene. Republica Moldova s-a repoziţionat în ultimii ani, de la pieţele tradiţionale, Rusia, CSI (n.r.- Comunitatea Statelor Independente) spre piaţa Uniunii Europene. Deja 67% din exporturile de bunuri ale Republici Moldova merg spre piaţa Uniunii Europene, România fiind cel mai mare partener comercial”, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, Doina Nistor.

Potrivit viceprim-ministrului moldovean, peste 1.600 de investitori din România activează în Republica Moldova.

„Avem peste 1.600 de investitori din România şi vedem un interes crescut. După cum aţi văzut, şi la Moldova Business Week avem o delegaţie extinsă din România şi sperăm ca aceste investiţii să crească. Vedem un interes în anumite domenii, de la construcţii la agro-alimentare, chiar şi farmaceutică şi domeniul medical, acolo unde Moldova vrea să dezvolte noi competenţe”, a adăugat Doina Nistor.

Totodată, vicepremierul de la Chişinău crede că România va avea un rol important şi în dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova, în contextul unui pachet financiar de 1,9 miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va asigura Moldovei. De asemenea, Moldova şi România ar putea avea „un rol comun” şi la reconstrucţia Ucrainei, susţine oficialul.


