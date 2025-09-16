Pasiunea lui Trump pentru monarhie va fi un element-cheie al diplomaţiei britanice în timpul vizitei de stat a preşedintelui SUA

Diplomaţia soft power a familiei regale britanice va fi în prim-plan în timpul vizitei de stat în Regatul Unit din această săptămână a lui Donald Trump, fiind bine cunoscută dragostea preşedintelui american faţă de monarhie, comentează agențiile de știri PA Media şi dpa.

Trump nu şi-a ascuns niciodată admiraţia pentru regretata regină Elisabeta a II-a, succesorul ei, regele Charles al III-lea, şi moştenitorul monarhiei, Prinţul de Wales, transmite Agerpres.

Preşedintele american a lăudat întotdeauna legătura sa cu familia regală, spunând că avea „chimie automată” cu regretata regină şi lăudându-l pe regele Charles ca fiind un „tip cu adevărat minunat”.

El îi va aduce un omagiu privat Elisabetei a II-a depunând flori la mormântul ei din Capela St. George în timpul şederii sale de două zile.

Când Trump s-a întâlnit cu prinţul William la Paris în decembrie, după redeschiderea ceremonială a Catedralei Notre Dame, a declarat că prinţul este „foarte chipeş”, adăugând că „unii oameni arată mai bine în persoană”.

Trump a întrebat despre sănătatea principesei de Wales după tratamentul ei pentru cancer, dezvăluind că William i-a spus că Kate „se simte bine”.

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a scris în memoriile ei că ea şi soţul ei au o corespondenţă în scris cu regele.

În timp ce Charles, cunoscut pentru preocupările sale ecologice, a avertizat că schimbările climatice sunt „lupul de la uşă”, Trump le-a numit „o înşelătorie chineză”.

Dar Trump a susţinut că a „ascultat total” de Charles, pe atunci prinţ, când a fost presat de acesta cu privire la schimbările climatice în timpul vizitei sale de stat din 2019.

Guvernul va dori să profite de legătura autoproclamată a lui Trump cu familia regală.

Trump – primul condamnat penal care a devenit preşedinte american – a primit o invitaţie de la rege în ianuarie anul acesta pentru a efectua o a doua vizită de stat, fără precedent.

Regele Charles şi regina ar urma, aparent, să fie invitaţi să efectueze o vizită de stat în America de către Trump în 2026 pentru a coincide cu marcarea de 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a SUA.

Trump a vorbit adesea despre legătura sa cu mama regelui Charles, regretata Elisabeta a II-a, spunând: „Am ajuns să o cunosc cu adevărat pentru că am stat cu ea de multe ori şi am avut o chimie automată, veţi înţelege acest sentiment”.

Dar autorul Craig Brown, în biografia Elisabetei a II-a, „O călătorie în jurul reginei”, a afirmat ulterior că aceasta a considerat că Trump era „foarte nepoliticos”.

Se pare că ei i-ar fi „displăcut în mod special” modul în care el „nu se mai oprea din a se uita peste umărul ei, ca şi cum ar fi căutat persoane mai interesante”, a scris Brown.