Doi ingineri care aveau legături cu Hezbollah, ucişi într-un atac israelian în Liban

liban, beirut, lovitura israeliana, conflict, orientul mijlociu, daramaturi, cladiri avariate, damage, casualties
Sursa foto: Nidal SOLH / AFP

Doi ingineri care aveau legături cu Hezbollah, ucişi într-un atac israelian în Liban

Doi ingineri care evaluau distrugerile în sudul Libanului pentru o companie legată de Hezbollah au fost ucişi joi într-un atac israelian, a anunţat agenţia naţională de presă libaneză (ANI), relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Armata israeliană lansează cu regularitate atacuri în Liban, susţinând că vizează gruparea Hezbollah pro-iraniană, în pofida unui armistiţiu în vigoare din noiembrie 2024. Aceste atacuri au ucis 103 civili de atunci, potrivit ONU.

Ministerul libanez al Sănătăţii a informat că „inamicul israelian a vizat o maşină pe drumul Jarmak-Khardali, ucigând două persoane şi rănind o alta, conform unui bilanţ preliminar”.

Atacul a avut loc la aproximativ zece kilometri de graniţa cu Israelul. Un fotograf AFP a văzut o maşină complet arsă pe un drum, unde militari libanezi şi echipe de salvare au sosit la faţa locului.

Potrivit ANI, cei doi morţi erau „ingineri care evaluau pagubele cauzate de atacurile” israeliene „în numele companiei Meamar”.

Această companie a fost vizată în septembrie 2020 de sancţiunile Trezoreriei SUA, care a afirmat că aceasta este „deţinută, controlată sau dirijată” de Hezbollah.

Armata israeliană lansează atacuri în Liban de la sfârşitul războiului cu Hezbollah, susţinând că vizează membri ai grupării pe care o acuză că încearcă să-şi reconstruiască forţele.

Miercuri, o persoană a fost ucisă şi alte cinci au fost rănite într-o lovitură aeriană în sudul ţări, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Atacurile au vizat, de asemenea, clădiri prefabricate, excavatoare şi alte echipamente, în încercarea de a împiedica orice reconstrucţie în zonele de frontieră cu Israelul.

Banca Mondială a estimat în martie la 11 miliarde de dolari costurile de reconstrucţie şi de redresare a Libanului după război.

Potrivit ONU, peste 80.000 de persoane sunt încă strămutate în Liban din cauza violenţelor şi aproximativ 30.000 de persoane sunt, de asemenea, strămutate în nordul Israelului.

