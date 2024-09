DNA l-a plasat sub control judiciar pe Cornel-Petruţ Ion zis Magiunică într-un dosar privind neplata TVA / E ginerele liderului clanului Vasiloi din Sectorul 6 şi administrator la firma controlată de familia lui Petre Niculae, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Bucureşti / STENOGRAME cu Magiunică

Procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pe Cornel-Petruţ Ion zis Magiunică într-un dosar privind neplata TVA şi restituri ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al parchetului anticorupție.

Cornel-Petruţ Ion este ginerele lui Gheorghe Dincă zis Gheorghiță a lui Vasiloi, liderul clanului Vasiloi din Sectorul 6 al Capitalei.

Magiunică este și administrator la firma Exigent Development, controlată de familia lui Petre Niculae zis Don Pepe, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Bucureşti, unchiul lui Alin Niculae care controlează traderul de produse petroliere, Oscar Downstream.

Firma Exigent Depeloment, administrată de Cornel-Petruț Ion și controlată de familia lui Niculae, a dezvoltat proiectul de locuințe Plaza Residence din Militari.

Potrivit DNA, Cornel-Petruţ Ion este acuzat că, în calitatea sa de administrator la firma Exigent Development, ar fi produs un prejudiciu de peste 4 milioane de euro în perioada 2019 – 2020 prin rambursări ilegale de TVA. Cornel-Petruţ Ion a fost inculpat și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

În dosar, sunt anchetați și 5 funcționari ANAF care ar fi închis ochii la faptele lui Magiunică. Prejudiciul total este de 12 milioane de euro, aproape 8 milioane de euro fiind prejudiciu imputabil funcționarilor ANAF.

Potrivit DNA, dezvoltatorul imobiliar administrat de Cornel-Petruț Ion ar fi vândut apartamente ”la gri” astfel încât prețul locuințelor să fie sub 450.000 de lei și să plătească TVA de 5 %. Peste această limită, TVA la vânzarea de imobile devine 19 %. După ce ar fi vândut apartamentele ”la gri”, apartamentele ar fi fost finisate ”la negru” de alte firme controlate de Magiunică.

Prin neplata TVA de 19 % ar fi produs prejudiciul de aproape 8 milioane de euro la care se adaugă prejudiciul de 4 milioane de euro prin restituirea ilegală a TVA de 5 %, arată DNA.

STENOGRAME De ce a fost plasat sub control judiciar Cornel-Petruţ Ion zis Magiunică

Potrivit unui document consultat de G4media.ro, procurorii au arătat că Magiunică deține proprietăți în Emirate și ar putea oricând să fugă acolo.

”Măsura controlului judiciar este necesar a fi dispusă față de inculpatul ION CORNEL-PETRUȚ în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal și al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală.

Astfel, din cercetările efectuate în cauză rezultă indicii că inculpatul deține proprietăți și conturi bancare în afara teritoriului României (cum ar fi în Dubai – Emiratele Arabe Unite), respectiv că inculpatul și familia sa (soția și copiii) intenționează să obțină golden visa pentru Emiratele Arabe Unite (viză de rezidență pe termen lung ce permite deținătorilor acesteia să locuiască, să muncească, să studieze în Emiratele Arabe Unite), existând astfel temerea că inculpatul s-ar putea sustrage urmăririi penale, prin părăsirea teritoriului țării, împiedicând astfel buna desfășurare a procesului penal.

Relevantă sub acest aspect este următoarea convorbire telefonică interceptată a inculpatului ION CORNEL-PETRUȚ: (…)

ION CORNEL-PETRUȚ: DAVID (…)!

DAVID: Te salut! Aaa, aicea, (…neinteligibil…) aicea, numai (…neinteligibil…) merge (…)

ION CORNEL-PETRUȚ: Te salut!

DAVID: Nu merg (…neinteligibil…)

ION CORNEL-PETRUȚ: Stai să-ți spun (…)!

DAVID: (…neinteligibil…)

ION CORNEL-PETRUȚ: Stai să-ți spun, David!

DAVID: Da.

ION CORNEL-PETRUȚ: Eu am (…), mi-am făcut dosarele, le-am depus la avocați, le-a depus la ei, la (…neinteligibil…), tot, a luat OK-urile, tot. Am depus extrase de cont, cu acte de proprietate, cu totul. Și al meu și al ei. Ideea este că, avocatul spune acuma, domne, trebuie să faceți analizele, după care trebuie depus la EMIRATE (…neinteligibil…), care, vă dau scris 100%, că durează mai mult de șase zile.

DAVID: Da.

ION CORNEL-PETRUȚ: Asta e ideea, dacă avem vreo reușită să le luăm mai repede de șase zile. Dar restul, sunt depuse dosarele la ei (…)

DAVID: (…neinteligibil…)

ION CORNEL-PETRUȚ: (…) tot, cu extrase de cont (…)

DAVID: În drum spre emigration, ok (…). Am deja o pilă acolo care ne poate ajuta (…)

ION CORNEL-PETRUȚ: Poți să intrebi, domne…

DAVID: (…) eu doar am nevoie (…).

ION CORNEL-PETRUȚ: putem mai repede de șase zile? Asta e ideea!

DAVID: Asta este ideea! D-asta mă duc și alerg. Aaa, eu am nevoie să înțeleg, cine este pe titlul de proprietate. Pe, aaa, două milioane (…neinteligibil…)

ION CORNEL-PETRUȚ: Și eu (…), și eu și CARMEN, (…neinteligibil…).

DAVID: Da, dar suma este pe persoană, două milioane. (…neinteligibil…) dacă vreți amândoi golden visa, (…neinteligibil…)

ION CORNEL-PETRUȚ: Are ea, are ea, are ea, are ea, ascultă, ascultă!

DAVID: Are ea (…)

ION CORNEL-PETRUȚ: Are ea, aaa, cinci milioane, mai mult. Și am și eu șase, șapte milioane. Adică avem împreună, că am căutat la vremea aia să luăm împreună. Exact!

DAVID: Deci amândoi sunteți ok, da.

ION CORNEL-PETRUȚ: Deci, sigur ne găsesc în baza de date. Da, da, da.

DAVID: Îhâm. Ok, nicio problemă! Atuncea (…)

ION CORNEL-PETRUȚ: a zis că ne face inclusiv la copii, inclusiv la copii, DAVID!

DAVID: Da, poți, absolut!

ION CORNEL-PETRUȚ: sunt depuse dosarele

DAVID: Da, poți până la patru de fiecare, la fiecare fel de viză

ION CORNEL-PETRUȚ: Da.

DAVID: Bine, mă interesez și vin cu un (…neinteligibil…). Te salut!

ION CORNEL-PETRUȚ: (…neinteligibil…). Te pup!

DAVID: Da, da, da.

ION CORNEL-PETRUȚ: Te pup, te pup, DAVID!

DAVID: Ciao!

Din verificările efectuate în surse deschise (internet) rezultă că numărul de telefon (….) al interlocutorului DAVID din convorbirea telefonică interceptată, mai sus evocată, este asociat cu o companie cu denumirea (…) REAL ESTATE LLC, înregistrată în Dubai de către (…) DAVID, companie care, potrivit site-ului (….), se ocupă cu asistarea clienților în legătură cu achiziția de imobile în Dubai. Potrivit site-ului menționat al acestei companii, unul dintre dezvoltatorii imobiliari pentru care (….) REAL ESTATE LLC realizează operațiuni de intermediere imobiliară, este DAMAC.

Or, din examinarea operațiunilor bancare efectuate printr-un cont deschis la OTP BANK ROMANIA SA, în moneda euro, pe numele soției inculpatului, rezultă că din respectivul cont au fost efectuate plăți pentru imobile achiziționate pe numele inculpatului și al soției sale de la dezvoltatorul imobiliar DAMAC”, au arătat procurorii DNA, potrivit unui document consultat de G4media.ro.

Cine este Cornel-Petruţ Ion zis Magiunică

Este ginerele lui Gheorghe Dincă zis Gheorghiță a lui Vasiloi, lider al clanului Vasiloi din Sectorul 6 al Capitalei. În 2005, Vasiloi a fost implicat într-un atac cu un pistol cu bile asupra proxenetui Vasile Domnu zis Liderică din Sectorul 6. În 2020, poliția a făcut mai multe percheziții după ce lideri a clanurilor Vasiloi și Duduianu și-au declarat război.

Potrivit presei centrale, Cornel Petruț Ion, împreună cu un alt om de afaceri, Ilie Potecaru, au deținut marca restaurantului Bârlogul lupilor, actuala terasă Le Blanc, locul de petrecere al fostului șef al Oficiului de Protecție a Martorilor, chestorul Adrian Bărăscu, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, deturnare de fonduri și fals intelectual.

O firmă a lui Magiunică a închiriat în campania electorală pentru alegerile locale din 2020 un imobil lui Ioan Tănăsuică, consilier local al PSD Sector 6. Acesta a cedat imobilul gratuit către ONG-ul „Gabriel Mutu Alături de tine”. Gabriel Mutu a fost primarul PSD al Sectorului 6 și acum este senator.

Cornel Petruț Ion și asociatul lui lie Potecaru au deținut și firma Ilcor Auto Eco care se ocupa de ridicarea mașinilor din Sectorul 6. În 2010, firma a câștigat un contract cu Primăria Sectorului 6, condusă de Cristian Poteraș, în valoare de 4 milioane de euro.

Potrivit riseproject.ro, asociatul lui Magiunică, Ilie Potecaru, este mason și samsar de drepturi litigioase căruia i-au fost retrocedate zeci de hectare de teren în Sectorul 6 de către fostul primar PDL, Cristian Poteraș, condamnat la 8 ani de detenție pentru corupie. Ilie Potecaru a candidat pentru un post de deputat din partea PP-DD, dar fără succes.

Cine deține firma Exigent Development, administrată de Magiunică

Potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul oficial, firma Exigent Development administrată de Cornel-Petruț Ion avea următorii acționari:

Cornel-Petruț Ion – 33,33%

Daniel Nicuale (43 de ani), fiul lui Petre Niculae – 33,33%

Francisca Elena Grogorescu (fostă Niculae, 30 de ani) – 33,33%

La începutul anului, firma a fost dizolvată și radiată din Registrul Comerțului. Compania a dezvoltat proiectul de locuințe Plaza Residence din Militari.

Cine e Petre Niculae zis Don Pepe

Tatăl lui Daniel Niculae, acționar în firma Exigent Development, este Petre Niculae. Acesta este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din București.

Deține mai multe firme, printre care Pedro Company Constructexim, și a dezvoltat mai multe ansambluri rezidenţiale, în special în Sectorul 6 din din Bucureşti, precum 19th Residence, 20th Residence sau Cotroceni Politehnica Residence.

În trecut, Petre Niculae a fost acţionar şi în compania Oscar Downstream, trader de produse petroliere controlat de Alin Niculae, nepotul lui.

Presa tabloidă a relatat că Petre Nicuale zis Don Pepe a făcut nuntă într-un palat de secolul XVI pe malul lacului Como, Italia, cu fosta sa fină.