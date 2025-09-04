G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Disney plăteşte 10 milioane de dolari pentru a închide o investigaţie privind…

sursa foto: Patricia Ferreira/Unsplash

Disney plăteşte 10 milioane de dolari pentru a închide o investigaţie privind colectarea datelor copiilor pe YouTube

Articole4 Sep 0 comentarii

The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) din SUA, potrivit cărora a permis colectarea ilegală de date personale de la copii care urmăreau conţinut pe YouTube, transmite CNBC, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Autoritatea americană a susţinut că Disney a încălcat legea privind protecţia vieţii private a minorilor online (COPPA) prin faptul că nu a etichetat unele videoclipuri ca fiind destinate copiilor, ceea ce a permis colectarea de date de la utilizatori sub 13 ani şi utilizarea lor în scopuri publicitare.

Conform înţelegerii, compania trebuie să plătească amenda civilă, să respecte regulile stricte privind protecţia datelor copiilor şi să implementeze un program de verificare a conţinutului distribuit pe YouTube pentru a determina dacă acesta trebuie marcat drept ”pentru copii”.

Disney a transmis că acordul se referă exclusiv la distribuirea anumitor materiale pe platforma YouTube şi nu vizează canalele digitale proprii. Compania a subliniat că sprijinirea siguranţei copiilor şi familiilor rămâne o prioritate şi că va continua să investească în instrumente care să asigure respectarea celor mai înalte standarde de conformitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Dolarul american a coborât luni la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea de publicarea datelor ce privesc piaţa muncii din SUA

Articole1 Sep • 822 vizualizări
0 comentarii

Trump taie din nou 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. Democraţii i se opun. Risc al unui „shutdown” în septembrie

Articole30 Aug • 723 vizualizări
1 comentariu

Bogdan Ivan: Am reuşit ca după dezbateri interminabile să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu

Articole29 Aug • 12.238 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.