Disney plăteşte 10 milioane de dolari pentru a închide o investigaţie privind colectarea datelor copiilor pe YouTube
The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) din SUA, potrivit cărora a permis colectarea ilegală de date personale de la copii care urmăreau conţinut pe YouTube, transmite CNBC, citat de News.ro.
Autoritatea americană a susţinut că Disney a încălcat legea privind protecţia vieţii private a minorilor online (COPPA) prin faptul că nu a etichetat unele videoclipuri ca fiind destinate copiilor, ceea ce a permis colectarea de date de la utilizatori sub 13 ani şi utilizarea lor în scopuri publicitare.
Conform înţelegerii, compania trebuie să plătească amenda civilă, să respecte regulile stricte privind protecţia datelor copiilor şi să implementeze un program de verificare a conţinutului distribuit pe YouTube pentru a determina dacă acesta trebuie marcat drept ”pentru copii”.
Disney a transmis că acordul se referă exclusiv la distribuirea anumitor materiale pe platforma YouTube şi nu vizează canalele digitale proprii. Compania a subliniat că sprijinirea siguranţei copiilor şi familiilor rămâne o prioritate şi că va continua să investească în instrumente care să asigure respectarea celor mai înalte standarde de conformitate.
