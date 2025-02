Discurs surprinzător despre Călin Georgescu al unui fotbalist român jignit de spectatori: ”Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni”

Fotbalistul Alex Chipciu (35 de ani) de la Universitate Cluj, considerat unul dintre cei mai cultivați sportivi români, a avut un discurs manifest la adresa lipsei de educație pe stadioane după ce a fost ținta jignirilor din partea spectatorilor din Craiova, dar și din partea lui Sorin Cârțu, oficial al clubului craiovean.

El a făcut o paralelă între lipsa de educație a spectatorilor de fotbal și rezultatul votului de la alegerile prezidențiale, unde candidatul anti-occidental și pro-rus Călin Georgescu s-a clasat pe primul lor.

”Circ total, promovăm circul. Dacă noi credem în determinism, efectele vor fi cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii. Mi-au înjurat copiii. Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate (n.r. – cei de la Craiova). Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă. 40 de ani am fost conduși de un dement, de un incult”, a spus miercuri Alex Chipciu, potrivit Gsp.ro.

El a făcut trimitere la determinism, un curent de gândire potrivit căruia orice eveniment este determinat de un lanț de evenimente anterioare, iar comportamentul uman nu poate fi modificat prin educație.

Chipciu l-a caracterizat pe Călin Georgescu drept ”debil mintal”, chiar dacă nu i-a pronunțat numele.

Călin Georgescu s-a remarcat prin promovarea unor teorii ale conspirației și minciuni flagrante. El a susținut, în ciuda tuturor evidențelor, că omul nu a ajuns pe lună, că piramidele nu există, că Pepsi conține nanocipuri sau că România are ca resurse metale rare care nu există în tabelul lui Mendeleev.

Alex Chipciu s-a remarcat pe parcursul carierei de fotbalist prin luări de poziție față de fenomene negative din sport precum corupția arbitrilor, comportamentul neprofesionist al patronilor de echipe sau selecția care nu ține cont de meritele sportive.