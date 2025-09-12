Directorul FBI este aspru criticat după ce a afirmat în mod eronat că ucigaşul lui Charlie Kirk a fost prins / Anunţurile contradictorii au dus la ore de confuzie, iar lipsa sa de experienţă este arătată acum cu degetul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali şi foşti oficiali au criticat declaraţia sa inexactă potrivit căreia un suspect ar fi fost prins în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, un aliat proeminent al preşedintelui Donald Trump, a cărui moarte violentă a şocat America, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu câteva momente înainte ca oficialii de la locul împuşcăturilor din Orem, Utah, să informeze presa miercuri, Patel a anunţat pe reţelele sociale că persoana responsabilă pentru împuşcături se află în custodie. Această afirmaţie a fost rapid contrazisă de oficialii locali, ceea ce a dus la ore de confuzie înainte ca FBI să clarifice că două persoane au fost interogate şi apoi eliberate în urma incidentului.

Actuali şi foşti oficiali ai SUA au spus că anunţul lui Patel a fost contraproductiv.

„La începutul unei anchete, o mare parte din informaţiile iniţiale sunt de obicei greşite sau uşor eronate. De aceea, ceea ce a făcut el ieri nu a mai fost făcut niciodată de vreun director FBI sau de niciun lider de divizie”, a declarat agentul FBI pensionat Dan Brunner. „Anchetatorii trebuie să analizeze toate informaţiile iniţiale înainte de a prezenta dovezi concrete… FBI nu desfăşoară anchete pe reţelele sociale”, a spus el.

John Cohen, fost oficial al Departamentului Securităţii Interne, a declarat, de asemenea, că anunţul lui Patel „este neortodox şi ar putea crea confuzie, deoarece detaliile se schimbă rapid”.

O sursă de la Casa Albă, căreia i s-a acordat anonimatul, a calificat anunţul lui Patel ca fiind neprofesionist şi a declarat că „pentru Casa Albă sau pentru publicul american comportamentul său este cu adevărat inacceptabil”, iar această chestiune va fi abordată.

Oficial, Casa Albă a declarat că Patel are sprijinul lui Trump şi a descris articolul Reuters ca fiind josnic „atunci când un criminal nebun este încă în libertate”.

„Este o poveste josnică provenită de la surse anonime care încearcă în mod clar să semene neîncredere în echipa preşedintelui într-un moment de maximă unitate”, a declarat pentru Reuters purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Kash Patel conduce căutările pentru prinderea ucigaşului prietenului nostru, iar toată lumea îl susţine şi încearcă să fie cât mai de ajutor în acest efort, inclusiv preşedintele Statelor Unite”, a precizat Leavitt.

FBI-ul nu a răspuns la solicitarea de comentarii adresată de Reuters.

PRIMUL MARE EXAMEN PENTRU PATEL

Uciderea lui Kirk, un aliat influent al lui Trump, într-un colegiu din Utah, în faţa a 3.000 de persoane, este cel mai recent incident de violenţă politică din Statele Unite în acest an.

Acest incident reprezintă totodată prima mare probă pentru directorul FBI, un loialist al lui Trump care a insistat să transforme cea mai proeminentă agenţie de aplicare a legii din SUA într-un instrument al agendei „America First” a lui Trump.

Mai mulţi actuali şi foşti agenţi au declarat că sunt îngrijoraţi de faptul că lipsa de experienţă a lui Patel în domeniul aplicării legii ar putea împiedica progresul anchetei.

Sub conducerea lui Patel, agenţii FBI, care de obicei se ocupă de anchete complexe, de la corupţie la securitate naţională, au fost mobilizaţi pentru a investiga rivalii politici ai preşedintelui şi pentru a urmări infracţiunile stradale din Washington.

Patel a concediat zeci de angajaţi ai FBI din cadrul agenţiei tradiţional independente, care erau consideraţi insuficient de loiali lui Trump.

Trei foşti oficiali FBI au afirmat, într-un proces intentat miercuri, cu câteva ore înainte de asasinatul din Utah, că Patel le-a spus că a primit ordin să concedieze pe oricine a lucrat la o anchetă penală împotriva lui Trump după primul său mandat la Casa Albă.

Printre cei concediaţi se numără fostul oficial de rang înalt al biroului FBI din Salt Lake City, care conduce acum ancheta în cazul uciderii lui Kirk.

„O PALMĂ PESTE FAŢĂ”

Agentul special al FBI Robert Bohls, care conduce acum biroul din Salt Lake City, a declarat joi dimineaţă reporterilor că anchetatorii au găsit mai multe indicii, inclusiv puşca folosită în incident, dar încă nu au capturat niciun suspect.

Joi, FBI a publicat două fotografii ale unei persoane pe care o caută în cadrul anchetei.

Agenţia a anunţat, de asemenea, o recompensă de 100.000 de dolari pentru informaţii care duc la arestarea suspectului – o sumă considerată inadecvată de activista conservatoare Laura Loomer, o voce pregnantă în cercul MAGA. „Sincer, este jenant pentru FBI şi pentru ţara noastră. Ce palmă peste faţă pentru Charlie Kirk”, a scris ea pe reţelele sociale.

Înainte de a prelua funcţia de director al FBI, Patel era un critic vocal al agenţiei, susţinând că „statul paralel” din cadrul guvernului l-a persecutat pe Trump. În calitate de membru al personalului Congresului, el a contribuit la conducerea unei anchete în privinţa investigaţiei deschise de FBI în 2016 pe tema contactelor campaniei lui Trump cu Rusia.

În calitate de director al FBI, Patel a fost un susţinător vocal al agendei lui Trump şi a apărut alături de acesta la evenimente sociale – spre deosebire de foştii lideri ai FBI, care s-au prezentat în mod tradiţional ca profesionişti imparţiali, independenţi de capriciile Casei Albe.

Uneori, Patel a intrat în conflict cu administraţia. În mai, el le-a spus legislatorilor că bugetul propus de Trump nu prevedea fonduri suficiente pentru FBI, apoi a declarat a doua zi că susţine reducerile planificate. Patel a fost demis la începutul acestui an din cealaltă funcţie a sa, cea de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc şi Explozivi. Nu s-a clarificat niciodată motivul pentru care a fost demis şi înlocuit cu secretarul armatei, Daniel Driscoll.