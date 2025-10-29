G4Media.ro
Dinamo împotriva lui Dinamo, în Cupa româniei / Echipa din Liga 2…

Sursa foto: Facebook / Dinamo București

Dinamo împotriva lui Dinamo, în Cupa româniei / Echipa din Liga 2 a fost învinsă cu 3-1

Sportz29 Oct • 82 vizualizări 0 comentarii

Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României, transmite News.ro.

La meciul disputat pe stadionul Arcul de Triumf, pentru FC Dinamo au marcat Caragea (9, 18) şi Muşi (90), iar pentru CS Dinamo a punctat Cocoş (72).

Tot marţi, Sporting Lieşti şi Oţelul au remizat, scor 3-3, iar Csikszereda şi Sepsi au încheiat la egalitate, scor 0-0.

De asemenea, CFR Cluj a învins CSM Slatina, scor 4-0.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus – FC Argeş, Metalul Buzău – ”U” Cluj, Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa – FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoşani – Farul şi CSC Dumbrăviţa – Rapid.

