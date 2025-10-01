Diana Buzioanu: „Apele Române” nu vor mai plăti 54.000 de euro lunar pentru sediu. Chiria a fost redusă aproape la jumătate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, anunță că „Apele Române” nu vor mai plăti chiria uriașă de 54.000 de euro lunar pentru sediu, suma fiind redusă la 29.000 de euro în urma renegocierii contractului, se arată într-un comunicat al USR.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noul director al instituției, numit recent în funcție, a reușit să renegocieze contractul, reducând aproape la jumătate costurile, precizează sursa citată.

„Iată de ce contează atât de mult leadership-ul unei instituții. De câteva zile avem un nou director la Apele Române, iar începând de mâine (1 octombrie) intră în vigoare noua chirie. La același sediu, dar cu suprafețe mai mici și birouri mai puține, pentru că nu era nevoie să fie acoperite toate acele suprafețe, s-a reușit aproape înjumătățirea sumei plătite, la o chirie de 29.000 de euro pe lună. A trebuit doar să vină cineva care să vadă concret cum stau lucrurile, să negocieze și să ceară ferm pentru instituție o reprezentare corectă”, a declarat ministra USR a Mediului.

Diana Buzoianu a promis încă de la începutul mandatului său că va pune capăt acestor cheltuieli nejustificate, iar renegocierea actuală demonstrează că risipa poate fi oprită, iar banii publici pot fi cheltuiți cu mai multă responsabilitate, se mai arată în comunicat.

Clădirea Union în care funcționează Apele Române este situată în zona centrală Piața Revoluției, lângă Ministerul de Interne, pe strada Ion Câmpineanu, nr. 11.

Clădirea în care funcționează Administrația Națională Apele Române (ANAR) în schimbul unei chirii lunare de 54.000 de euro aparține companiei Union International Center, conform informațiilor consultate de reporterii G4Media la Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliară (ANCPI) și Monitorul Oficial.

Compania este deținută 95% de offshore-ul Union Romanian Ventures Holdings LTD, iar restul de 5% din acțiuni îi aparțin cetățeanului israelian născut în Irak Saddick Saddick.

Offshore-ul este listat pe ICIJ (Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație), în cadrul investigației de presă internațională Paradise Papers, realizată de un grup de peste 380 de jurnaliști care fac parte din 95 de organizații media din 67 de țări. Scurgerea de documente din Paradise Papers a fost obținută de ziarul german Süddeutsche Zeitung.

Citește integral Clădirea în care funcționează Apele Române în schimbul a 54.000 de euro lunar aparține unui offshore din Cipru și unui cetățean israelian născut în Irak / Legăturile cu Paradise Papers / Ministra Mediului susține că instituția a avut ocazia să-și cumpere sediu, dar a continuat să stea în chirie