Dezinformări pe bandă rulantă din Rusia: o deputată rusă susține că a văzut militari francezi într-o benzinărie, un deputat acuză o presupusă ocupație NATO / Regimul lui Putin aruncă în luptă toate instrumentele pentru a deraia Republica Moldova

Rusia aruncă în luptă toate instrumentele de propagandă și dezinformare în ultimele zile de campanie electorală din Republica Moldova. După ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat marți Europa, fără a prezenta nicio dovadă, că “se pregătește să ocupe Moldova”, a venit rândul unei deputate ruse să pretindă că a văzut soldați francezi în Republica Moldova, fără să prezinte nici o probă.

Deputata Alena Arşinova, care este și șefa organizației „Eurasia” din care face parte fugarul condamnat Ilan Șor, a declarat pentru agenția Tass că soldați în uniforme militare franceze ar fi fost observați la o benzinărie din Republica Moldova.

Ea nu a prezentat nici o dovadă în sprijinul afirmațiilor sale.

Tot marți, un alt deputat rus, general-maior în rezervă, Leonid Ivlev, a susținut pentru Tass că președinta Maia Sandu, încearcă să-și mențină puterea prin invitarea trupelor NATO în țară. Nici el nu a prezentat vreo probă în sprijinul afirmației sale.

Reamintim că Republica Moldova este stat neutru, care nu are pe teritoriul său militari străini.

Dimpotrivă, Rusia e cea care menține ilegal trupe armate pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea separatistă Transnistria.

Dezinformările oficialilor ruși vin cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare decisive din 28 septembrie, unde partidul pro-european al Maiei Sandu este concurat de două mari blocuri pro-ruse.

Autoritățile din Republica Moldova au deschis zeci de dosare care privesc finanțarea masivă din Rusia a partidelor anti-europene.

Folosirea unor pretexte legate de protejarea minorității ruse din diverse țări sau a soldaților ruși desfășurați acolo a permis Rusiei să creeze diverse conflicte înghețate sau să anexeze de-a dreptul regiuni întregi din alte țări, cum a fost cazul peninsulei Crimeea.

Minciuna e folosită frecvent de oficialii ruși ca instrument politic pentru a-și justifica decizii care încalcă dreptul internațional, precum invazia din Georgia (2008), anexarea Crimeei (2014) și invazia din Ucraina (2022).