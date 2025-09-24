G4Media.ro
Un tribunal francez a blocat planurile Auchan de a elimina 2.400 de…

Un tribunal francez a blocat planurile Auchan de a elimina 2.400 de posturi, pe fondul dificultăților economice cu care se confruntă retailerul

24 Sep

Un tribunal francez a blocat marţi planurile retailerului Auchan de a elimina 2.400 de posturi, citând o serie de nereguli procedurale, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Tribunalul administrativ din oraşul Lille a decis că planul de restructurări anunţat de conducerea companiei ar fi trebuit convenit cu reprezentanţii sindicatelor care îi reprezintă pe angajaţii din cele cinci divizii ale grupului. De asemenea, tribunalul a anunţat că a descoperit o serie de nereguli procedurale în ceea ce priveşte consultările cu comitetele angajaţilor de la Auchan.

În replică, grupul Auchan, care are peste 50.000 de angajaţi în Franţa, a informat într-un comunicat de presă că a decis să depună o contestaţie la decizia tribunalului.

Grupul Auchan, controlat de familia Mulliez, se confruntă de mai mulţi ani cu importante dificultăţi economice. Această situaţia a obligat grupul să anunţe, la finele anului 2024, un vast plan social care includea închideri de magazine şi eliminarea a 2.400 de posturi în Franţa.

În România, în luna octombrie a anului trecut, Auchan deţinea în portofoliu peste 430 de magazine. Auchan România a avut în 2023 o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,6 miliarde de euro.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.