Detaliile condamnării lui Dan Diaconescu la opt ani şi patru luni de închisoare: Instanţa îi interzice să fie ales în autorităţile publice pe o durată de 3 ani după ispășirea pedepsei / Diaconescu, obligat să achite cheltuieli judiciare de 35.000 de lei/ Decizia nu este definitivă

Judecătoria Constanţa a publicat, joi, minuta condamnării lui Dan Diaconescu la opt ani şi patru luni de închisoare pentru act sexual cu un minor în formă continuată şi folosirea prostituţiei infantile în formă continuată. Instanţa i-a interzis lui Dan Diaconescu să fie ales în autorităţile publice sau să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, el trebuie să achite cheltuieli judiciare de 35.000 de lei, transmite News.ro.

Judecătoria Constanţa l-a condamnat pe Dan Diaconescu la câte cinci ani şi nouă luni, pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu cele două minore şi la câte un an de închisoare pentru comiterea infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată.

”În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopeşte cele trei pedepse, în sensul că aplică pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 (cinci) ani şi 9 luni, la care adăugă o treime din totalul celorlalte pedepse (5 ani şi 9 luni, plus un an, plus un an, egal 7 ani şi 9 luni; o treime din 7 ani şi 9 luni, egal 2 ani şi 7 luni), respectiv 2 (doi) ani şi 7 (şapte) luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind închisoarea de 8 (opt) ani şi 4 (patru) luni. În baza art. 60 C.pen., dispune executarea pedepsei de 8 (opt) ani şi 4 (patru) luni închisoare, în regim de detenţie”, se arată în minuta instanţei.

De asemenea, magistraţii au mai decis să îi interzică lui Dan Diaconescu să fie ales în autorităţi publice.

”În baza art. 45 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi n) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu persoanele vătămate T.A. (…) şi T.A. (…) ori de a se apropia de aceastea, pe o durată de 3 ani”, a ma precizat sursa citată.

Totodată, Dan Diaconescu mai este obligat să achite 35.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 18.000 lei este aferentă urmăririi penale, şi suma de 17.000 lei, aferentă judecăţii.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Procurorii l-au trimis în judecată pe Dan Diaconescu pentru săvârşirea, în stare de recidivă postexecutorie, a infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată (2 acte materiale), a infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată (2 acte materiale), a infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată (2 acte materiale) şi a infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată (2 acte materiale).

“În concret, în sarcina inculpatului s-au reţinut următoarele: În jurul datei de 19.11.2020 şi în jurul datei de 22.11.2020, D. C.-D. a întreţinut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimţite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta avea la acel moment vârsta de 15 ani şi 4 luni, contra sumei de 300 de lei, în timp ce se aflau în camera unui hotel situat în municipiul Bucureşti”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

El este acuzat şi de fapte petrecute în septembrie 2020.

“În jurul datei de 20.09.2020 şi în jurul datei de 22.09.2020, inculpatul D. C.-D. a întreţinut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimţite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de lei (400 lei la data de 20.09.2020 şi 400 lei la data de 22.09.2020), în timp ce se aflau în camera unui hotel, situat în staţiunea Olimp din judeţul Constanţa. În jurul datei de 15.08.2021 şi în jurul datei de 16.08.2021, inculpatul D. C.-D. a întreţinut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimţite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de lei (400 lei la data de 15.08.2021 şi 400 lei la data de 16.08.2021), în timp ce se aflau în dormitorul apartamentului martorului G. G.-V., situat în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanţa”, au mai precizat procurorii constănţeni.