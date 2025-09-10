Deputatul PSD Marius Budăi: Dacă PNL şi USR vor stabilitate pentru sistemul de pensii, să susţină politicile de creştere a natalităţii

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat că, dacă PNL şi USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, atunci să susţină politicile de creştere a natalităţii, transmite Agerpres.

”Văd că, după premierul Bolojan, şi cei de la USR vor să crească vârsta de pensionare. Le spun tuturor să înceteze cu aceste ameninţări la adresa celor care muncesc! PSD nu va accepta sub nicio formă o astfel de măsură! Legea pensiilor din sistemul public are prevederi clare în acest sens, a fost jalon în PNRR şi are acceptul Comisiei Europene”, a scris miercuri, pe Facebook, fostul ministru.

Acesta cere PNL şi USR să voteze în Parlament iniţiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS.

”Dacă PNL şi USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, atunci să susţină politicile de creştere a natalităţii. Iar primul pas ar fi să admită că au greşit şi să voteze în Parlament iniţiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS”, a transmis Budăi.