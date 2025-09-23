Deputat AUR: „Guvernul risipește 55 de milioane de euro pe un stadion nou lângă un stadion nou! / La Târgoviște, oraș de 60.000 de locuitori, pe lângă un stadion nou de 16 milioane de euro și capacitate 9.400 de locuri, se ridică încă unul, de 55 milioane euro și capacitate 12.400 de locuri!

Ciprian Paraschiv, deputat AUR, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților și specialist în Guvernul Alternativ AUR în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului atrage atenția că deși guvernul a oprit mari proiecte esențiale în zona sportivă din cauza crizei bugetare, la Târgoviște se construiește un standion nou lângă un alt stadion.

„La Târgoviște, oraș de 60.000 de locuitori, pe lângă un stadion nou de 16 milioane de euro și capacitate 9.400 de locuri, se ridică încă unul, de 55 milioane euro și capacitate 12.400 de locuri! Incredibil, dar adevărat!

Situația, pe scurt: autoritățile locale au depus în 2016 un dosar de finanțare către autoritățile centrale pentru un nou stadion. Nu s-a mișcat nimic. Nevoia fiind reală, autoritățile locale și-au ridicat stadion din bugetul local. Cost de 16 milioane euro. În 2019 s-au apucat de stadion. În 2020, guvernanții s-au trezit și au aprobat dosarul de finanțare pentru stadion!

Ce-a urmat e de râs, dacă n-ar fi de plâns. Credeți că a oprit cineva construirea celui de-al doilea stadion? Nicidecum! Guvernul a băgat 55 de milioane de euro în al doilea stadion, unul și mai mare!”, se arată în declarația deputatului AUR.

Ciprin Paraschiv mai susține că , într-o intervenție la Digi24, primarul de Târgoviște și președintele Consiliului Județean Dâmbovița ridică din umeri. Șeful CJ susține că nu avea cum să oprească el finanțarea Guvernului prin CNI pentru că, până la urmă, e o investiție cu care se mândrește, că a atras-o la el în județ!

Digi24 a dezvăluit pe 18 septembrie că la Târgoviște Compania Națională de Investiții construiește aici o arenă cu 55 de milioane de euro deși, în oraș, mai există un stadion nou nouț făcut de primărie, care a costat 16 milioane de euro. Un exemplu clar de risipă și lipsă de coordonare și comunicare a instituțiilor statului. Urmăriți un nou episod al Campaniei Statul la Stat.

Târgoviște este un oraș cu aproximativ 60 de mii de locuitori, iar echipa de fotbal Chindia joacă în liga a doua. În localitate există deja un stadion nou cu aproape 9.000 de locuri, făcut de primărie. Lucrările s-au terminat de curând, în 2023, și au costat 16 milioane de euro. Paradoxal, imediat după, a început construcția unei noi arene cu 12.400 de locuri.

Investiția de 55 de milioane de euro se realizează, de această dată, cu bani de la Guvern prin Compania Națională de Investiții.

Daniel Cristian Stan, primar Târgoviște: Vă dați seama că nimeni, dacă s-ar fi cunoscut la momentul respectiv că se va finanța noul stadion, nu am mai fi finanțat stadionul vechi, dar nu se știa la momentul în care a început acel proiect.

Corneliu Ștefan, președinte CJ Dâmbovița: Nu cred că la vremea respectivă, în 2019, cineva credea la momentul respectiv că vom reuși să atragem această investiție în județul Dâmbovița.

Totul a început în 2016 când Consiliul Județean Dâmbovița solicită Companiei Naționale de Investiții finațare pentru un nou stadion în Târgoviște. Un an mai târziu Consiliul Județan pune la dispoziția CNI terenul pe care urma să se construiască arena și se face un studiu de prefezabilitate. Și totul râmâne în ceață vreme de mai mulți. Văzand că lucrurile nu se mișcă, primăria decide să demoleze vechiul stadion al orașului si să construiască ea unul nou cu fonduri proprii. Lucrările încep în anul 2019. Culmea, un an mai târziu, în 2020 începe și CNI procedurile pentru construirea celeilalte arene

