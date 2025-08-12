Dennis Man, transferat oficial la PSV Eindhoven. Internaționalul român a semnat un contract pe patru sezoane

Dennis Man a fost transferat de PSV Eindhoven de la gruparea italiană Parma în schimbul a 10 milioane de euro. Internaționalul român a semnat un contract pe patru sezoane cu formația olandeză.

Man, în vârstă de 26 de ani, a fost prezentat oficial marți de către cei de la PSV pe stadionul Philips. De asemenea, Parma a postat, tot marți, un mesaj de susținere în noul său capitol fotbalistic, confirmând mutarea.

Ti auguriamo il meglio per questa nuova avventura, Dennis Man 💪 pic.twitter.com/VldcpLJI8q — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 12, 2025

„Când agentul meu m-a sunat şi mi-a spus că PSV este interesat, am spus imediat: să mergem”, a declarat Man în primul său interviu pe stadionul Philips. „Acesta este un club pentru care orice jucător ambiţios vrea să joace. Cunosc mulţi jucători care au jucat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… Aş putea continua la nesfârşit. PSV este un club cu o mare istorie şi concurează pentru trofee în fiecare sezon. Şi eu vreau asta. Sunt foarte înfometat să dau maxim în fiecare meci şi să câştig multe trofee cu PSV. Abia aştept să încep”, a afirmat Man.

PSV va juca pe tabloul principal din toamnă în noul sezon de UEFA Champions League.

Dennis Man a ajuns la Parma în 2021 și a jucat în tricoul „cruciaților” 142 de meciuri, în care a reușit să marcheze de 28 de ori și a oferit 17 pase decisive. El a mai jucat în cariera sa la UTA Arad și FCSB.

Man este a șaptea achiziție a verii pentru PSV, până acum, după Nick Olij, Ruben van Bommel, Alassane Pléa, Yarek Gąsiorowski, Matěj Kovář și Kiliann Sildillia.

Earnest Stewart este fericit că, odată cu Man, PSV a reușit din nou să atragă un jucător aflat sus pe lista de dorințe. „Am vrut să adăugăm un plus de creativitate liniei noastre ofensive, iar cu Dennis vom obține cu siguranță asta”, a spus directorul de fotbal al PSV. „Este un driblor foarte bun, care poate începe imediat să ajute echipa noastră cu goluri și pase decisive. În plus, cu Dennis aducem multă experiență la cel mai înalt nivel internațional. Suntem foarte mulțumiți de această achiziție.”

A new Man in town. Welcome to Eindhoven, Dennis 😍 pic.twitter.com/jmbGPAck9Z — PSV (@PSV) August 12, 2025