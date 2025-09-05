Declarația zilei vine din Argentina. Franco Mastantouno, la debutul său la națională: „Nu i-am dat o minge înapoi lui Messi, mi-am cerut scuze de trei ori”
Tânăra speranță a celor de la Real Madrid, argentinianul Franco Mastantouno, și-a făcut debutul la naționala „Albicelestes” în victoria cu 3-0 în fața Venezuelei și a fost actorul principal al unei declarații memorabile după partidă.
Victoria Argentinei cu Venezuela din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 a fost, cel mai probabil, ultimul meci al lui Lionel Messi „acasă”, unde câștigătorul a opt Baloane de Aur a marcat de două ori și a atras atenția asupra sa prin declarația de la finalul meciului în care a mărturisit că nu știe dacă va mai juca la turneul final din 2026.
Totuși, o altă fază s-a legat de Messi, dar de această dată cu tentă umoristică. Mastantouno nu i-a pasat lui Messi în cadrul unei situații și a declarat după meci că i-a cerut „scuze de trei ori” starului argentinian că nu i-a înapoiat balonul.
Jucătorul născut în 2007 a vorbit la finalul meciului pentru TycSports explicând ce s-a întâmplat: „Dacă mi-am cerut scuze față de el? Da, voiam să mă omor. Dar el a înțeles. I-am cerut scuze de trei ori pentru acea fază, dar a fost incredibil să joc alături de el. Visul vieții mele. Totul pe terenul lui River Plate și cu tricoul Argentinei: un vis care nu se întâmplă în fiecare zi. El este idolul meu încă de când eram copil.”
