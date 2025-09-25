Decesele cauzate de cancer vor crește, la nivel mondial, cu circa 75% în următorii 25 de ani

Numărul de decese provocate de cancer la nivel mondial este așteptat să crească cu aproape 75% în următorii 25 de ani, în ciuda progreselor în tratamente și a eforturilor de reducere a factorilor de risc, arată o nouă analiză, scrie Euronews. Asta înseamnă că în 2050 se estimează că 18,6 milioane de persoane vor muri din cauza cancerului. De asemenea, cazurile noi de cancer ar urma să crească cu peste 60%, ajungând la 30,5 milioane, potrivit raportului publicat în Lancet Medical Journal.

Creșterea populației și îmbătrânirea acesteia vor contribui decisiv la aceste creșteri, susține studiul.

În prezent, peste 40% dintre decesele cauzate de cancer sunt legate de 44 de factori de risc „modificabili”, cum ar fi fumatul, dieta nesănătoasă și nivelul ridicat al glicemiei. Acești factori au fost responsabili pentru 46% dintre decesele cauzate de cancer în rândul bărbaților în 2023, fiind determinate în principal de tutun, alimentație, consumul de alcool, riscuri ocupaționale și poluarea aerului.

La femei – pentru care 36% din decesele cauzate de cancer au fost asociate cu factori de risc modificabili – principalii factori au fost tutunul, sexul nesigur, dieta, obezitatea și glicemia ridicată.

„Există oportunități enorme pentru țări de a ținti acești factori de risc, prevenind potențial cazuri de cancer și salvând vieți,” a declarat dr. Theo Vos, unul dintre autorii studiului și cercetător la Institutul pentru Evaluarea Metricilor de Sănătate (IHME) din SUA.

Raportul cuprinde 47 de tipuri de cancer în 204 țări și teritorii, urmărind cazurile și decesele din 1990 până în 2023 și apoi proiectând aceste cifre până în 2050.

În 2023, s-au înregistrat 18,5 milioane de cazuri noi de cancer și 10,4 milioane de decese la nivel mondial, ambele reprezentând creșteri majore față de 1990. Totuși, rata de deces a scăzut în țările mai bogate.

Sarcina în creștere a cancerului va afecta cel mai grav țările cu venituri mai reduse în următorii ani. Acestea vor reprezenta mai mult de jumătate din noile cazuri și două treimi din decese între prezent și 2050, conform analizei.

Meghnath Dhimal, de la Consiliul pentru Cercetare în Sănătate din Nepal și coautor al studiului, a numit această creștere a poverii cancerului în aceste țări „un dezastru iminent”.

Cercetătorii au cerut îmbunătățirea accesului la diagnostice mai rapide și mai precise, tratamente de calitate și îngrijire suportivă, în special în țările cu venituri mai mici.

„Există intervenții cost-eficiente pentru cancer în țările aflate în toate stadiile de dezvoltare,” a precizat Dhimal.