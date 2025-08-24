G4Media.ro
De ce te simți mai rău după un pui de somn

De ce te simți mai rău după un pui de somn și cum poți evita asta

Pentru mulți oameni, un pui de somn nu înseamnă odihnă, ci senzații neplăcute: amețeală, greață, dureri de cap sau o stare generală de rău. Specialiștii confirmă că aceste simptome sunt frecvente și pot avea mai multe cauze, scrie The Guardian.

Potrivit medicului Waiz Wasey, una dintre principalele explicații este inertia somnului – perioada de dezorientare și disconfort care apare atunci când cineva se trezește dintr-un ciclu de somn incomplet. Un ciclu durează aproximativ 90 de minute, iar trezirea în mijlocul acestuia poate provoca amețeli, greață sau confuzie. Simptomele pot dura de la câteva minute până la câteva ore, în cazurile mai severe.

Un alt factor este refluxul gastroesofagian. Lying down imediat după masă, mai ales după alimente grase sau acide, poate duce la arsuri și greață, explică gastroenterologul Bharat Pothuri. Afecțiunea, cunoscută și sub numele de GERD, afectează aproximativ 20% din populație.

Simptome similare pot fi provocate și de deshidratare, glicemie scăzută sau tulburări precum apneea în somn, care reduce nivelul de oxigen și poate duce la dureri de cap și greață. În cazuri mai rare, pot fi implicate afecțiuni neurologice precum vertijul pozițional.

Medicii recomandă ca puiul de somn să nu depășească 20 de minute. O perioadă mai lungă riscă să ducă la trezirea din somn profund și la accentuarea simptomelor. Alternativ, o siestă de 90 de minute – cât un ciclu complet – poate fi benefică.

Cum pot fi prevenite simptomele

  • Evitarea somnului imediat după masă, mai ales după alimente acide sau grase.

  • Alegerea unei poziții cu trunchiul ușor ridicat, pentru a reduce refluxul.

  • Hidratarea corespunzătoare și mese ușoare înainte de odihnă.

  • Menținerea unei rutine de somn nocturn regulat, pentru a reduce nevoia de sieste lungi.

Un pui de somn scurt, gestionat corect, poate fi benefic și energizant. Însă, atunci când apar simptome persistente precum greață severă, amețeli sau dureri de cap, specialiștii recomandă consult medical pentru a exclude probleme de sănătate subiacente.

