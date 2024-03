De ce lenjeria și patul în care dormi sunt mai importante decât ai crede pentru un somn odihnitor/ Ce spun experții

De la lenjeria de pat din fibre naturale la o saltea potrivită și o schemă de culori liniștitoare – care sunt elementele care ne pot ajuta să dormim bine? BBC prezintă cele mai bune răspunsuri la această întrebare.

De mai bine de un deceniu, asistăm la o creștere a interesului față de beneficiile somnului pentru sănătate.

Un marker al acestui fapt este Ziua mondială a somnului, fondată în 2008 și organizată în fiecare vineri înainte de echinocțiul de primăvară în emisfera nordică. Această zi recunoaște problemele pe care mulți le au cu somnul – se consideră că privarea de somn afectează negativ productivitatea economică, precum și bunăstarea – și se bazează pe cunoștințele și cercetările experților în medicina somnului din întreaga lume pentru a atenua aceste dificultăți. În prezent, se crede pe scară largă că anumite obiceiuri pot îmbunătăți tiparele de somn, cum ar fi respectarea unei rutine regulate și evitarea timpului petrecut pe ecran chiar înainte de culcare.

Acum există tot mai multe dovezi că așternutul are un impact asupra calității somnului. În ultimii ani, în Regatul Unit a apărut o gamă mult mai largă de lenjerie de pat. Oamenii fac alegeri bine gândite atunci când cumpără orice, de la lenjerie de pat la saltele. În timp ce mulți dintre noi ne mulțumeam odată cu lenjeria de pat de bază, lenjeria de pat este acum extrem de variată și este concepută pentru a se potrivi cu măiestrie oricărui stil de dormitor. Lăsând la o parte aspectul estetic, consumatorii investesc din ce în ce mai mult în saltele, lenjerie de pat, pături și perne, toate calibrate pentru a optimiza somnul.

„În Marea Britanie, am devenit obsedați de somn”, spune Mark Tremlett, co-fondator al companiei Naturalmat, cu sediul în Devon, care produce saltele și paturi ecologice și durabile. „Un interes tot mai mare pentru starea de bine, odată asociată în principal cu exercițiile fizice, dar acum și cu somnul, generează mai mult interes pentru a dormi bine. Covid-19 i-a făcut pe oameni mai conștienți de sănătatea lor, inclusiv de somn. În timpul pandemiei, oamenii au devenit mai conștienți de piața saltelelor din cauza unei serii de mărci de comerț electronic care vindeau saltele „bed in a box” și paturi livrate la domiciliu.”

În timp ce mulți au salutat această comoditate, Tremlett crede că este imperativ să încerci o saltea nouă în persoană. „Toți suntem diferiți”, spune el pentru BBC Culture.

„Oamenii trebuie să găsească combinația potrivită de saltea care să susțină alinierea corectă – menținerea coloanei vertebrale drepte – și confortul. Acest lucru este esențial pentru a obține un somn bun. Singura știință legată de tensiunea corectă a saltelei este greutatea unei persoane. Persoanele mai grele trebuie să fie susținute de o saltea mai fermă. Dacă dormiți astfel încât corpul dvs. să formeze o adâncitură în saltea și coloana vertebrală nu este dreaptă, asta nu este bine.”

Potrivit lui Dr. Allie Hare, consultant în medicina somnului la Royal Brompton Hospital, Londra, „există dovezi că saltelele și pernele de susținere îmbunătățesc calitatea somnului, în special pentru persoanele cu dureri cronice de spate sau de gât”.

Acest boom al lenjeriei de pat este un fenomen global, judecând după cifrele de vânzări recente. Un raport publicat anul trecut de Globe Newswire, care facilitează distribuirea comunicatelor de presă și a informațiilor financiare ale companiilor, a analizat creșterea acestui sector.

În sprijinul acestui sector se află mărcile care produc lenjerie de pat numai din materiale durabile sau organice. Tremlett și-a început ascensiunea la începutul anilor ’90, atunci când sustenabilitatea a fost îmbrățișată în mod serios de către societate.

Catalizatorul pentru fondarea Naturalmat a fost observația lui Tremlett că saltelele din bărcile scumpe erau făcute din plăci ieftine de spumă poliuretanică fără suport. Inițial, compania s-a specializat în saltele pentru iahturi, înainte de a se concentra pe piața caselor. Se crede că saltelele cu fibre sintetice inhibă un somn bun, dar se vând bine, deoarece sunt mai ieftine decât saltelele de înaltă calitate realizate din materiale naturale.

Cu toate acestea, materialele sintetice au fost privite cu ochi buni până în anii ’80. Magazinele Habitat ale lui Terence Conran – care a introdus pentru prima dată plăpumile sau „plăpumile continentale”, așa cum erau numite atunci, în anii ’60, ca o alternativă la păturile și cearșafurile tradiționale care permitea economisirea forței de muncă – au lăudat plăpumile cu umplutură sintetică. În catalogul său din 1983-1984 se declara: „Noile umpluturi sintetice pot capta lejeritatea și căldura plapumelor tradiționale, dar sunt ieftine, non-alergenice și complet lavabile”.

„Aproximativ 95% dintre britanici dorm în prezent pe saltele sintetice”, spune Tremlett. „Dar acum sunt disponibile pe scară mai largă lenjerii de pat relativ accesibile din fibre naturale, fabricate de companii care țin cont de importanța unui somn bun.”

În mod întâmplător pentru mărcile de articole de pat care susțin sustenabilitatea, fibrele naturale și lenjeria de pat fac casă bună. Este unanim recunoscut faptul că cele două obstacole cheie în calea unui somn bun sunt căldura și umiditatea, iar fibrele naturale din lenjeria de pat le țin pe ambele departe de corp. „Fiecare persoană transpiră până la o jumătate de litru de umiditate pe noapte”, spune Tremlett. „Fibrele naturale țin această umiditate departe de corp în timp ce dormim”. De asemenea, acestea sunt de dorit deoarece sunt respirabile.

Mai important, corpul nostru trebuie să mențină o temperatură corporală stabilă pe tot parcursul nopții, ceea ce este esențial pentru a dormi bine. Acest lucru este cunoscut sub numele de termoreglare. Lenjeria de pat realizată din materiale naturale ajută la încurajarea termoreglementării.

„Studiile efectuate cu privire la efectele fizice și psihologice ale lenjeriei de pat și ale hainelor de dormit au constatat că modelele de somn în care oamenii sunt expuși la căldură mai degrabă decât la frig sunt mai susceptibile de a fi perturbate”, spune Dr. Hare. „Fibrele naturale, cum ar fi inul, bumbacul și bambusul, susțin termoreglarea mai bine decât fibrele artificiale.”

„Dacă saltelele sunt fabricate din materiale precum spuma cu memorie sau poliesterul, acestea rețin umiditatea”, spune Tremlett. Potrivit Dr. Hare, o temperatură bună în dormitoare, în ceea ce privește încurajarea somnului, ar trebui să fie între 16°C și 19°C. În timpul verii, ar putea fi necesar un ventilator electric pentru a atinge acest nivel.

Zona de confort

Pentru Jessica Hanley, care a fondat marca britanică de lenjerie de pat Piglet in Bed în 2017, lenjeria de pat din fibre naturale ajută la favorizarea unui somn bun pe tot parcursul anului: „Saltelele din lână naturală, saltelele, plăpumile și pernele din lână naturală și lenjeria de pat din in complet natural reglează temperatura corpului în timp ce dormiți, indiferent de anotimp.” Compania, care are, de asemenea, o filială în Illinois și care are o bază de clienți în creștere în SUA, produce lenjerie de pat predominant din in durabil.

Având în vedere că termoreglarea este esențială pentru a dormi bine, sunt recomandabile păturile cu greutăți generatoare de căldură, păturile electrice și sticlele cu apă caldă? Se consideră că acestea sunt reconfortante, dar contracarează termoreglarea. „Studiile privind păturile cu greutăți au concluzionat că acestea pot reduce anxietatea, dar nu ajută la somn”, spune Dr. Hare.

Lenjeria de pat din materiale naturale este recomandabilă dintr-un alt motiv. „Fibrele naturale din lenjeria de pat sunt, de asemenea, benefice, deoarece studiile sugerează că termoreglarea se pierde în timpul somnului cu mișcări rapide ale ochilor (REMS), starea de somn profund în care ne odihnim cel mai bine”, spune Tremlett.

Paturile mai mari sunt mai favorabile unui somn mai bun, ceea ce explică parțial de ce au crescut în dimensiuni de-a lungul timpului. „Acest lucru se datorează în parte faptului că oamenii au devenit mai mari”, spune Tremlett.

„Paturile pe care le vedeți în casele domnești sunt destul de mici. Un pat dublu standard din generația bunicilor noștri din anii ’20 și ’30 măsura 137 cm pe 190 cm, iar de atunci au fost redimensionate. Astăzi, un pat king-size măsoară 150 cm pe 200 cm. Acum avem paturi împărătești care măsoară 200cm pe 200cm, care oferă cuplurilor care împart patul mult spațiu individual, permițându-le să doarmă mai bine.”

Dimensiunile paturilor variază, de asemenea, în diferite țări, adaugă Tremlett. „Cei mai înalți oameni din Europa sunt în Olanda. Lungimea medie a unui pat acolo este de 210 cm.” În rest, el crede că diferențele culturale pot fi arbitrare. „Saltelele noastre se vând în Barcelona, iar cele tari sunt populare acolo. În Statele Unite există o cerere pentru cele mai pătrate.”

În schimb, în Japonia, futonurile și shikibutonurile ferme și joase – care sunt pliabile și pot fi depozitate la vedere – se aliniază cu gustul pentru interioare mai minimaliste. În China, există o tradiție pentru paturile kang, care încorporează o platformă cu o scobitură căptușită cu cărămidă în care sunt plasați cărbuni fierbinți pentru a menține patul cald.

Iar India are paturile charpai – un cadru de lemn acoperit cu o suprafață de frânghie unde oamenii dorm fără lenjerie de pat pentru a facilita ventilația. Hamacele sunt deosebit de populare în America Centrală și de Sud. Confecționate din sisal, ele contribuie la asigurarea protecției celor care dorm în ele împotriva înțepăturilor de insecte și a mușcăturilor de animale.

Un obicei din Scandinavia, al plăpumilor individuale folosite de cupluri, prinde contur în Marea Britanie. „Am observat o creștere a cererii pentru două plăpumi individuale, astfel încât un cuplu să poată avea propria lenjerie de pat, așa cum fac scandinavii”, spune Hanley. „Acest lucru înseamnă că puteți avea, de asemenea, diferite greutăți de plapumă în funcție de preferințele personale. Am încercat acest lucru acasă, când eram însărcinată și era deosebit de cald noaptea, și a salvat multe certuri.”

Creșterea sectorului lenjeriei de pat în Occident, determinată de dorința de a avea o mai mare varietate estetică, ridică, de asemenea, întrebarea dacă culorile și modelele afectează calitatea somnului. „Odată cu apariția rețelelor de socializare și cu faptul că oamenii împărtășesc online imagini cu casele lor, casele noastre au devenit extensii ale stilului nostru personal”, spune Hanley. „În ultimii ani, am văzut clienți care au amestecat și asortat lenjeria de pat pentru a crea un aspect cu totul unic.”

Capetele de pat tapițate somptuos, care reprezintă atât o declarație de design puternică, cât și un plus de confort, sunt din ce în ce mai populare.

„Folosesc țesăturile care se găsesc într-o cameră atunci când îmi creez căpătâiele pentru a crea un echilibru armonios”, spune Natasha Hulse, care creează căpătâi brodate în mod complicat cu motive inspirate din natură. „Acest lucru creează moliciune, care este vitală pentru a ne relaxa. Funcționăm într-o lume suprastimulată, așa că nu a existat niciodată o cerere mai mare de a ne simți atrași în dormitorul nostru pentru a ne reîncărca.”