De ce corupția îi dă bătăi de cap lui Zelenski și sabotează apărarea Ucrainei în fața rușilor

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat sâmbăta trecută că a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană, valoarea totală a fraudei fiind echivalentă cu aproximativ 40 de milioane de dolari. Este cel mai recent caz semnificativ de corupție care afectează Ministerul Apărării de la Kiev și unul dintre motivele pentru care americanii sunt tot mai reticienți să ajute Ucraina, lucru ce pune în pericol planurile președintelui Volodimir Zelenski și ale liderilor săi militari de a apăra țara în fața atacurilor Rusiei.

O fraudă masivă

La sfârșitul săptămânii trecute, SBU a anunțat că a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană. Serviciul de Securitate de la Kiev a precizat că valoarea totală a fraudei ar fi echivalentă cu aproximativ 40 de milioane de dolari.

Anunţul privind frauda masivă a fost confirmat de Ministerul ucrainean al Apărării.

SBU a declarat că o investigaţie “a arătat că angajaţii Ministerului Apărării şi oficialii furnizorului de arme Lviov Arsenal au furat aproape 1,5 miliarde de grivne în cadrul unei tranzacţii de cumpărare de obuze.” Ancheta SBU a dezvăluit că “foşti şi actuali funcţionari de rang înalt din Ministerul Apărării şi manageri ai companiilor afiliate au fost implicaţi în delapidare.”

Potrivit SBU, deturnarea de fonduri a implicat achiziţionarea a 100.000 de obuze pentru armata ucraineană.

SBU a declarat că un contract pentru obuze a fost semnat cu Lviov Arsenal în august 2022 – la şase luni după ce Rusia a atacat Ucraina – şi că plata a fost făcută în avans, unele fonduri fiind transferate în străinătate.

Cu toate acestea, armele nu au fost furnizate niciodată, iar unele fonduri au fost transferate ulterior în alte conturi de peste hotare. Cinci persoane au primit “notificări de suspiciune,” prima etapă a procedurilor judiciare ucrainene. Unul dintre suspecţi a fost arestat în timp ce încerca să treacă frontiera ucraineană, a precizat SBU.

Furturi la Ministerul Apărării

Dezvăluirile SBU privind delapidarea a 40 de milioane de dolari vin la doar două săptămâni după ce ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, a declarat că un audit intern al ministerului pe care îl conduce a constatat încălcări financiare în ultimele patru luni în valoare de 10 miliarde de grivne sau 260 de milioane de dolari. Umerov a promis că autoritățile vor “răspunde aspru la toate cazurile.”

El a spus că rapoartele despre arestări și acuzații penale se numără printre schimbările aduse modului în care funcționează ministerul “care vor fi observate din ce în ce mai frecvent.”

Într-un mesaj scris după anunțul privind auditul, Umerov a afirmat că Ministerul Apărării a lucrat cu agențiile de aplicare a legii “pentru a curăța sistemul de cei fără scrupule – în interiorul instituției și în afara acesteia”.

El a precizat că în ultima lună, ministerul a economisit 3,5 miliarde de grivne (91 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de echipamente neletale. Ministerul a colaborat, de asemenea, cu SBU pentru a elimina o schemă de corupție pentru achiziționarea de muniție în valoare de 1,5 miliarde de grivne (39 de milioane de dolari).

Ucraina urmărește să implementeze un program de achiziții în conformitate cu standardele NATO “pentru a asigura livrarea continuă de arme și provizii neletale către Forțele Armate.”

“De acum înainte, Ministerul Apărării stabilește regulile jocului, formează politici, controlează ofertele,” a adăugat Umerov.

Vorbind despre auditul de la Ministerul Apărării, Newsweek a scris la momentul respectiv că el a fost realizat în contextul unor informații din presa ucraineană potrivit cărora omul de afaceri Ihor Hrynkevych a fost reținut în timp ce ar fi încercat să ofere mită de 500.000 de dolari unui oficial al Biroului de Investigații de Stat pentru a returna companiei sale proprietățile confiscate în cadrul unei anchete.

The Kyiv Independent a scris atunci că firmele lui Hrynkevych sunt investigate cu privire la încălcarea achizițiilor armate, investigatorii constatând că doar două din cele 23 de contracte de furnizare de haine pentru armată au fost îndeplinite.

Reamintim că lupta pentru eradicarea corupţiei în Ucraina rămâne o problemă majoră, în pofida deciziei Uniunii Europene de anul trecut de a deschide negocieri oficiale de aderare cu Kievul. Ucraina a solicitat aderarea la UE și este deosebit de sensibilă la acuzațiile de corupție, mai ales având în vedere disputa de pe ambele maluri ale Atlanticului cu privire la ajutorul financiar continuu al aliaților săi pentru a lupta împotriva Rusiei.

G4Media.ro a scris anul trecut că Ucraina are o istorie lungă de corupţie şi guvernare instabilă, Transparency International (TI) situând în 2021 ţara pe poziţia 122 din 180 în ceea ce ce priveşte corupţia, nu cu mult mai bine decât Rusia. În 2023, harta corupției la nivel mondial realizată tot de TI indica Ucrainei un scor asemănător Mongoliei și mai prost decât cele din Kazahstan sau Belarus.

În septembrie trecut, președintele Zelenski l-a numit pe Umerov în fruntea Ministerului Apărării, în urma demisiei lui Oleksii Reznikov, după scandaluri care au implicat prețuri umflate la proviziile alimentare și la hainele militare de proastă calitate pentru trupele care luptă împotriva Rusiei – de exemplu, așa cum s-a întâmplat cu 233.000 de jachete pentru 20 de milioane de dolari de la firma turcă Vector Avia. Hainele erau prea subțiri și, prin urmare, inutile pentru iernile geroase din Ucraina.

Reznikov nu a fost implicat personal în acele cazuri, dar a recunoscut în scrisoarea sa de demisie că nu s-a ocupat efectiv de scandaluri și că acestea au afectat imaginea ministerului pe plan intern.

Ministerul ucrainean al Apărării a fost zguduit de altfel de mai multe cazuri de corupţie de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. De exemplu, în august 2023, Zelensky i-a concediat pe șefii centrelor militare regionale de recrutare care ar fi luat mită de la cei care încercau să evite să fie trimiși pe front și a spus că o transparență sporită în achizițiile de apărare ar fi una dintre sarcinile lui Umerov.

Zelenski a cerut ca la conducerea recrutării militare să fie puşi soldaţi care au luptat pe front.

La doar câteva zile după aceea, Parchetul ucrainean a anunțat că forţele de ordine au descoperit “sisteme de corupţie la scară mare în aproape toate regiunile ţării (în ceea ce privește recrutările). În prezent, peste 200 de percheziţii simultane sunt întreprinse.”

Anchetatorii au suspectat “implicarea unor funcţionari de la birouri de înrolare militară, a celor însărcinaţi cu examinările medicale şi sociale,” a precizat Parchetul.

Potrivit anchetei, în schimbul mitei, “funcţionarii au ajutat cetăţeni să obţină certificate de invaliditate sau să fie recunoscuţi temporar inapţi pentru serviciul militar. Aceasta le permitea să întârzie sau să evite serviciul militar,” a adăugat Parchetul.

La sfârşitul lui iulie 2023, autorităţile ucrainene au anunţat de asemenea arestarea unui fost comisar al forţelor armate, însărcinat cu mobilizarea şi acuzat de corupţie.

Iar în noiembrie trecut, Parchetul de la Kiev a anunțat că i-a informat în mod oficial pe doi reprezentanţi ai Apărării cu privire la o anchetă care îi viza cu privire la deturnarea câtorva milioane de euro la achiziţionarea unor veste antiglonţ de proastă calitate.

Potrivit parchetului, un fost adjunct al ministrului Apărării şi unul dintre colaboratorii acestuia sunt vizaţi de o anchetă cu privire la “deturnări de fonduri publice” şi “fac obiectul unei notificări a suspiciunii.”

Cei doi bărbaţi – ale căror nume nu au fost dezvăluite – “au comandat în străinătate echipament de protecţie individuală de calitate insuficientă,” pe care l-au plătit în avans integral şi fără să respecte “procedura de control al calităţii prevăzute,” preciza la începutul lui octombrie Biroul de Anchete de Stat, un organism anticorupţie.

“În consecinţă, Forţele Armate ucrainene au primit veste antiglonţ de proastă calitate, care nu pot fi folosite în luptă fără să pună vieţi în pericol,” denunţa Biroul, care estima atunci frauda la peste şase milioane de euro.

Cei doi suspecţi riscă până la 12 ani de închisoare.

Potrivit Biroului de Anchete, aceste deturnări de fonduri reprezintă un nou episod într-un dosar mai amplu – în sumă de 36 de milioane de euro – care vizează contracte de furnizare de muniţie de proastă calitate armatei ucrainene.

Într-un alt caz, în decembrie trecut, un oficial al Ministerului Apărării a fost arestat sub acuzația că a deturnat aproape 40 de milioane de dolari în achiziționarea frauduloasă de obuze de artilerie atât de necesare pentru armata ucraineană.

În sfârșit, ofensiva anticorupție a Ucrainei a inclus arestarea în septembrie 2023 a miliardarului Ihor Kolomoisky, care a fost considerat de oponenții lui Zelenski drept susținătorul său cheie pentru campania pentru alegerile prezidențiale din 2019.

Potrivit informațiilor, Kolomoisky a transferat 14 milioane de dolari în străinătate timp de șapte ani folosind băncile pe care le controla. Casa sa din orașul Dnipro a fost percheziționată în februarie 2023 într-o anchetă separată privind delapidarea și evaziunea fiscală.

Al doilea front de luptă

Comentând pe marginea acestor cazuri, Newsweek a scris recent că, în vreme ce războiul început de Rusia va intra în curând în al treilea an, președintele Volodimir Zelenski luptă și pe un alt front – cel al corupției.

Eforturile sale sunt necesare, în contextul unui blocaj legat de continuarea ajutorului financiar din partea SUA și al UE, ai căror lideri și cetățeni nu vor să vadă că banii lor trimiși pentru lupta împotriva Rusiei sunt furați de funcționari ucrainieni corupți.

Comentatorii americani au scris că cazurile de fraudă și delapidare care au zguduit Ministerul Apărării de la Kiev marchează o schimbare în tipul de corupție pe care trebuie să-l abordeze Zelenski, care înainte de război implica trafic de influență pentru a evita investigațiile sau pentru a obține condiții favorabile. “În trecut, nu era clar cum această corupție a afectat viața oamenilor în Ucraina – acum este foarte clar că corupția inhibă capacitatea ucrainenilor de a se apăra,” a declarat Matthew Orr, un analist pentru Eurasia la compania RANE.

“Deoarece economia țării s-a schimbat, acum corupția este legată în mod inerent de efortul de război. Există aproape beneficii în asta pentru ucraineni, deoarece ridică furia și intoleranța față de corupție la un nivel și mai ridicat,” a declarat Orr.

Publicația a scris că raportul expertului a notat că Kievul a făcut progrese în reformele de prevenire a corupției cu sistemul judiciar și politic, care vor continua în următoarele 18 luni. De asemenea, Orr a prezis că aliații Ucrainei ar putea lega viitorul ajutor militar de reforme care vor stimula și economia, făcând Ucraina mai puțin dependentă de sprijinul occidental.

Zelenski știe însă că duce o luptă contracronometru. Până în acest moment, SUA au oferit Ucrainei 75 de miliarde de dolari pentru a lupta împotriva Rusiei, dar această asistență s-a epuizat după ce Congresul nu a mai votat cererea de finanțare de urgență a președintelui Joe Biden. Unii republicani au cerut ca ajutorul militar de 61 de miliarde de dolari pe care Biden îl dorea pentru Kiev să fie asociat cu schimbări pentru creșterea securității la granița dintre SUA și Mexic. Deocamdată, acest lucru nu s-a întâmplat.

În plus, așa cum s-a repetat constant în ultima perioadă, unii lideri americani de dreapta și o majoritate a opiniei publice de peste ocean sunt reticiente să mai pompeze fonduri într-o țară considerată una dintre cele mai corupte din lume.

Mai mult, opoziția dreptei din Statele Unite la acordarea unor fonduri suplimentare Ucrainei a fost alimentată de mai multe informații privind planurile președintelui ucrainean de a trăi “o viață de lux”după război.

Lauren Witzke, o activistă de extremă dreaptă și nominalizată pentru Senatul republican în 2020 pentru statul Delaware, a recirculat o afirmație conform căreia Zelenski ar fi cumpărat o vilă de 20 de milioane de dolari în Vero Beach, Miami. Ea a cerut guvernului de la Washington să “TAIE UCRAINA” de la finanțare. (https://www.newsweek.com/fact-check-did-zelensky-buy-20-million-mansion-florida-1852474)

În timp ce o verificare a faptelor a arătat că Zelenski nu apare în nicio evidență publică a proprietarilor de imobil din acel district, postarea – care includea fotografii ale unei proprietăți – a strâns milioane de vizualizări și a fost recirculată de alte conturi conservatoare.

În iulie, contul X al lui Liz Churchill a postat pentru 273.000 de urmăritori o imagine a unei case de lux cu piscină, descrisă drept “casa lui Zelenski.” Utilizatorii rețelelor de socializare au ridiculizat afirmațiile cu privire la casa de 5,5 milioane de dolari, care au fost dezmințite ulterior în urma unei verificări a ziariștilor Newsweek. (https://www.newsweek.com/zelensky-ukraine-russia-infinity-1814058) La fel s-a întîmplat și cu acuzațiile că Zelenski ar fi cumpărat un iaht de 48 de milioane de dolari din fondurile contribuabililor americani. (https://www.newsweek.com/ukraine-volodymyr-zelensky-olena-zelenska-yacht-purchase-1848520)

Nici soția liderului de la Kiev nu a scăpat de acuzații. Olena Zelenska a fost acuzată în mod fals că a folosit o călătorie diplomatică în Franța pentru a merge la o ședință de cumpărături de 40.000 de dolari la Paris în decembrie 2022. În octombrie 2023, ea a fost acuzată că ar fi cheltuit.1,1 milioane de dolari la magazinul Cartier din New York, în timp ce se afla într-o vizită în metropola americană.

De asemenea, Zelenska a mai fost acuzată că a cumpărat o insulă privată din Pumpkin Key, în Florida, în valoare de 95 de milioane de dolari, în ciuda faptului că proprietatea era încă pe piață la momentul în care afirmațiile au fost făcute într-un videoclip postat pe un cont rusesc de TikTok. (https://www.newsweek.com/olena-zelenska-buying-private-island-claim-bogus-1847333)

Toate aceste cazuri, dovedite ca false, au alimentat însă suspiciunile celor care cred că America a ajutat suficient Ucraina și nu mai trebuie să irosească fonduri suplimentare ajutând guvernul de la Kiev. Așa cum a scris și Newsweek, acuzațiile de corupție la adresa lui Zelenski “susțin criticile republicane mai profunde la adresa corupției și la irosirea ajutorului SUA în multe alte țări din lume,” a afirmat Anatol Lieven, directorul programului Eurasia la Quincy Institute for Responsible Statecraft din Washington DC.

Acestea “sunt instrumentalizate pentru a reduce ajutorul SUA acolo unde, de fapt, ar fi fost folosit în mod onest și foarte util,” a spus expertul. “Lui Zelenski i s-a spus în mod repetat, în public și în privat, că pur și simplu trebuie să facă ceva foarte vizibil ca să combată corupția pentru a ajuta Administrația Biden să obțină pachetul de ajutor prin Congres.”

Iar riscurile sunt nu doar externe, prin amenințarea tăierii fondurilor americane și aliate, ci și interne. “Există întotdeauna riscul ca, dacă Zelenski atacă semnificativ corupția, mulți dintre acești șefi locali, precum Kolomoisky, ar putea să îl sprijine pe fostul președinte Petro Poroșenko,” a spus Lieven. “Zelenski a făcut mai mult decât orice președinte ucrainean anterior (pentru a combate corupția), dar se află într-o situație foarte dificilă și trebuie să echilibreze diferitele amenințări.”

Concluzia este ca, in conditiile razboiului devastator pe care il Ucraina il poarta impotriva Moscovei, coruptia din tara est-europeana este, mai mult decat oriunde, o problema majora de securitate nationala. In special in randurile celor din Ministerul Apararii tentati sa profite de miliardele de euro si dolari trimisi de aliati. Va reuși liderul de la Kiev în campania sa anticorupție, oferind americanilor și vesticilor dovezi noi, solide, că banii lor sunt folosiți doar pentru lupta justă împotriva Rusiei? Sau fraudele, delapădările și furturile vor continua să scurcircuiteze Ucraina, afectând relația sa cu Vestul, periclitând ajutorul vital din Occident și sabotându-i propria apărare în conflictul cu armatele lui Vladimir Putin? Vom vedea în perioada următoare.

Surse: Newsweek, AFP