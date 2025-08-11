Președintele Aliev aprobă un ajutor energetic de 2 milioane de dolari pentru Kiev, după loviturile rusești asupra unor situri azere din Ucraina

Președintele azer, Ilham Aliev, a semnat un ordin pe 11 august prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a oferi ajutor umanitar Ucrainei, a informat publicația azeră First News Media, citată de Kyiv Independent.

Fondurile alocate vor fi folosite pentru a achiziționa și a expedia echipamente electrice de producție azeră din fondul de rezervă al președintelui pe anul 2025. Această decizie vine în urma unei serii de lovituri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene legate de Baku.

Forțele ruse au lansat drone asupra unui depozit al Companiei Petroliere de Stat din Azerbaidjan (SOCAR) din regiunea Odesa a Ucrainei pe 8 august, avariind o conductă de motorină și rănind patru muncitori.

Atacul a fost a doua lovitură rusească recentă asupra unor instalații legate de Azerbaidjan în Ucraina, după un asalt de la sfârșitul lunii iunie asupra unei stații de distribuție a gazului lângă Orlivka, parte a conductei Trans-Balcanice care a început să transporte gaz azer către Ucraina în luna iulie.

În timpul unei convorbiri telefonice pe 10 august, președintele Volodimir Zelenski și Aliev au condamnat loviturile rusești și au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energiei.

Publicația azeră Caliber.Az a raportat pe 10 august că Baku ar putea lua în considerare ridicarea interdicției sale privind furnizarea de arme Ucrainei dacă Rusia continuă să vizeze interesele azere.

Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, Azerbaidjanul a furnizat Ucrainei echipament militar, inclusiv drone și vehicule blindate.

De la începutul războiului, Baku a menținut o politică de a nu furniza ajutor letal niciunei părți, oferind în același timp asistență umanitară în valoare de peste 40 de milioane de dolari Ucrainei la jumătatea anului 2025, inclusiv echipamente energetice, ajutor financiar și sprijin pentru infrastructură.