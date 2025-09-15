De ce a renunțat compania cehă Tesla la fabrica de baterii pe care voia să o construiască la Brăila: ”Condiții de piață deteriorate – subvențiile primite de producătorii din China și lipsa unor politici de protecție comercială în UE

Compania cehă Tesla a anunțat oficial guvernul și autoritățile locale că renunță la proiectul de construcție a fabricii de stocare a energiei de la Brăila, o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro ce urma să primească și un ajutor de stat. Într-un document oficial al Tesla Group, semnat de CEO-ul Dusan Lichardus și transmis Ministerului Finanțelor, compania arată că greul a început în iunie 2024, atunci când s-a intensificat competiția globală în domeniul energiei, „în special din partea producătorilor chinezi de baterii, puternic subvenționați”, arată publicația DeBraila.ro.

Construcția fabricii trebuia să înceapă în 2023, pe pe un teren al Zonei Libere Brăila, estimându-se ca inaugurarea să aibă loc în 2025. Investitorii de la Tesla urmau să primească și un ajutor de stat de aproximativ 40 milioane de euro.

”În ciuda eforturilor continue de a obține finanțare suplimentară de la acționari și investitori strategici, condițiile de piață deteriorate au făcut ca proiectul să devină neviabil din punct de vedere financiar. Lipsa unor politici eficiente de protecție comercială la nivelul UE, combinată cu scăderile semnificative de preț la sistemele de stocare a energiei pe bază de baterii, marjele în scădere și falimentul unor jucători importanți, precum Northvolt din Suedia, au făcut, în ansamblu, imposibilă susținerea sau extinderea operațiunilor de producție de baterii în Europa, în cadrul actual”, au explicat cehii, potrivit documentului obținut în exclusivitate de DEBRAILA.ro.

La începutul lunii iunie 2024, Tesla Energy Storage SRL, o companie cehă din domeniul producției de baterii și sisteme energetice parte din Grupul Tesla, a anunțat că a depus cererea pentru autorizația de construire a fabricii pe care vrea să o construiască la Brăila, o investiție în valoare de 90 de milioane de euro.

Compania anunța la acel moment va crea 350 de locuri de muncă și estima că fabrica va deveni pe deplin operațională până la finalul anului 2025, potrivit Economedia.

Fabrica, acoperind o suprafață de 45.000 de metri pătrați, era proiectată ca o piatră de temelie a operațiunilor grupului, transmitea compania.

„Cu o capacitate de producție a Sistemelor de Stocare a Energiei pe Electrice în Baterii (BESS) de 4 gigawatt-oră, această facilitate va dubla capacitatea noastră inițial anticipată. Suntem mândri să împărtășim că acest proiect va crea până la 350 de locuri de muncă înalt calificate și bine plătite, contribuind semnificativ la economia și comunitatea locală”, arăta în 2024 un comunicat transmis de companie.

Depunerea cererii pentru autorizația de construire a fabricii venea în iunie 2024 după o perioadă de pregătire, vizând proiectarea tehnică, care a cuprins atât proiectarea tehnologiilor inovatoare și transformative, cât și designul structural și arhitectural al facilității.

În septembrie 2022, primarul Brăila, Viorel Marian Dragomir, anunța că Tesla Group va ridica o fabrică de producție baterii pentru stocarea energiei la Brăila, inclusiv baterii auto, o investiție de 90 de milioane euro.

Amplasamentul fabricii va fi în Parcul Industrial din Perimetrul 2 al Zonei Libere Brăila (concesionat de Element Industrial Eli Parks).

„Nivelul de poluare este unul inexistent ca urmare a tehnologiilor moderne, inovative și a faptului că celulele pentru baterii (care reprezintă componenta chimică) se vor importa din Asia, nu se vor produce la Brăila. Fabrica de la Brăila va fi o investiție 100% verde care nu va presupune procese chimice. Această investiţie într-o fabrică va aduce în zona noastră o tehnologie foarte modernă şi va oferi locuri de muncă în industria viitorului”, a precizat edilul Dragomir.