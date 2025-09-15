Directorul interimar al Apele Române: Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă / Buzoianu: Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete

Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, care a preluat mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci a transmis, luni, că prioritatea mandatului său este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă, transmite News.ro.

Minsitrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut, luni, o vizită la sediul central al Administraţiei Naţionale Apele Române, unde a discutat cu noul director general interimar al Apelor Române, Florin-Adrian Ghiţă, dar şi cu mulţi dintre angajaţii instituţiei.

”Am preluat mandatul de director interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române cu o misiune clară: transparenţă, eficienţă şi reformă. Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă”, a declarat Florin Ghiţă, director interimar ANAR.

Vizita a constat şi într-un tur ghidat al sediului, cu discuţii despre proiectele şi priorităţile bazate pe o bună colaborare între cele două instituţii.

”Este esenţial ca Apele Române să funcţioneze ca o instituţie puternică, transparentă şi eficientă. Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete pentru a răspunde atât provocărilor legate de gestionarea resurselor de apă, cât şi celor privind protecţia oamenilor şi a comunităţilor vulnerabile la riscul de inundaţii. Am încredere că, printr-o colaborare deschisă şi responsabilă, putem să recâştigăm respectul şi încrederea publicului”, a precizat Diana Buzoianu la finalul vizitei, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministerului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, pe directorul Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, Sorin Lucaci.

”România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, a explicat Buzoianu.

În locul său a fost numit Florin Ghiţă, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Ghiţă, în perioda 2014 – 2023, a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.