Directorul interimar al Apele Române: Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze…

râu secat, secetă
Sursa foto: Facebook Apele Române

Directorul interimar al Apele Române: Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă / Buzoianu: Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete

15 Sep

Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, care a preluat mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci a transmis, luni, că prioritatea mandatului său este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Minsitrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut, luni, o vizită la sediul central al Administraţiei Naţionale Apele Române, unde a discutat cu noul director general interimar al Apelor Române, Florin-Adrian Ghiţă, dar şi cu mulţi dintre angajaţii instituţiei.

”Am preluat mandatul de director interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române cu o misiune clară: transparenţă, eficienţă şi reformă. Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă”, a declarat Florin Ghiţă, director interimar ANAR.

Vizita a constat şi într-un tur ghidat al sediului, cu discuţii despre proiectele şi priorităţile bazate pe o bună colaborare între cele două instituţii.

”Este esenţial ca Apele Române să funcţioneze ca o instituţie puternică, transparentă şi eficientă. Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete pentru a răspunde atât provocărilor legate de gestionarea resurselor de apă, cât şi celor privind protecţia oamenilor şi a comunităţilor vulnerabile la riscul de inundaţii. Am încredere că, printr-o colaborare deschisă şi responsabilă, putem să recâştigăm respectul şi încrederea publicului”, a precizat Diana Buzoianu la finalul vizitei, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministerului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, pe directorul Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, Sorin Lucaci.

”România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, a explicat Buzoianu.

În locul său a fost numit Florin Ghiţă, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Ghiţă, în perioda 2014 – 2023, a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Terminați cu ȘARLATANI care încasează taxe de pescuit sportiv. Statul să încaseze banii ca la rovinietă. Dacă la noapte am chef să plec la pescuit mă duc la o benzinărie sau plătesc on-line. O zi , o săptămână, cât am chef.

