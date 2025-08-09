De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani / Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii

Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni ale anului. Într-un răspuns transmis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au furnizat informaţii legate de numărul copiilor înregistraţi cu COVID-19 în luna iunie şi în luna iulie a acestui an. Astfel, la grupa de vârstă 0-9 ani creşterea numărului de cazuri este de şase ori mai mare în iulie faţă de luna iunie. Specialiştii INSP au precizat că este posibilă o subraportare a bolii în cazul adulţilor, faţă de cea făcută în cazul copiilor, în contextul în care adulţii se adresează mai rar spitalului, transmite News.ro.

Managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, medicul Adrian Marinescu, spune că virusul SARS-CoV-2 nu este sezonier şi că prezenţa sa nu este influenţată de căldură sau de temperaturile scăzute.

Un argument pentru înregistrarea mai multor cazuri în această perioadă poate fi acela că populaţia pierde imunitatea în raport cu infecţia, afirmă Dr. Marinescu, având în vedere că a trecut un interval de timp mai mare de când au fost înregistrate la noi mai multe cazuri, după perioada pandemiei.

Iunie 2025: grupa de vârstă 0-9 ani – 101 cazuri, grupa de vârstă 10-19 ani – 32 de cazuri. Iulie 2025: grupa de vârstă 0-9 ani – 620 cazuri, grupa de vârstă 10-19 ani – 107 cazuri.

Nu s-au raportat decese cauzate de COVID-19 la copii.

”De la data declarării încheierii pandemiei COVID-19 de către OMS (5 mai 2023), nu mai există obligativitatea raportării de către spitale a numărului de cazuri de COVID-19 internate (pe secţii sau în ATI) – nu deţinem date privind cazurile internate sau forma de boală”, a transmis INSP.

Observaţii relevante:

– există o posibilă subraportare în rândul adulţilor, comparativ cu copiii

– testarea se face contracost la medicul de familie/laboratoare, ceea ce limitează accesul populaţiei generale la diagnostic

– copiii (în special cei de vârstă mică) sunt duşi de către părinţi la spital, unde sunt testaţi, în vederea diagnosticării, în timp ce adulţii se adresează mai rar spitalului, au precizat pentru News.ro reprezentanţii INSP.

De la 10 cazuri pe lună înregistrate la copii în primele luni ale anului, la 100 pe lună, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu din Capitală. Unitatea sanitară are prevăzute saloane speciale pentru COVID-19 pe fiecare secţie de pediatrie.

“Dacă în primele luni ale anului, aprilie până în luna mai se înregistrau cam 10 – 15 cazuri pe lună, din luna iulie au început să fie o sută de cazuri pe lună şi acum se înregistrează 10 pe zi. În 7 zile în săptămâna aceasta care a trecut, au fost 70 de cazuri. Se pot interna 5 din cei 10 pe zi, sau mai puţin. Avem 4 secţii de pediatrie şi au câte un salon. În funcţie de numărul de pacienţi, se deschide câte un salon special pentru COVID-19”, a declarat pentru News.ro medicul Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al unităţii sanitare.

Conform medicului, cam din luna iulie a început să crească numărul copiilor care ajung la camera de gardă a spitalului, iar ca simptomatologie, la copilul mic apare în general febră mare, rinoree, dureri în gât şi pot avea şi fenomene digestive.

”La copilul mare, apare în general durerea în gât, febra, rinoree, dureri de cap, tuse care apare în ambele cazuri. Se face testare în momentul în care se prezintă la camera de garda, dacă există această suspiciune, dacă iese pozitiv, sunt saloane speciale pentru internare sau pleacă acasă cu tratament dacă simptomatologia nu este foarte zgomotoasă. Dacă în saloanele speciale nu mai avem locuri trimitem la infecţioase la Matei Balş”, a declarat medicul Raluc Alexandru.

Ce spune Prof. Univ. Dr. Simin Aysel – Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Capitală. O uşoară creştere a numărului de cazuri, fără diferenţe majore de severitate faţă de lunile anterioare. 15 cazuri pe zi, în medie, înregistrate la unitatea sanitară de specialitate

“Asistăm la o uşoară creştere a numărului de cazuri de COVID-19 la toate grupele de vârstă. Nu am observat până acum diferenţe în severitate, contagiozitate faţă de sezonul anterior. În gardă sunt maximum 15 cazuri pe zi.

Recomandările sunt aceleaşi: prezentare la medic specialist boli infecţioase sau medic de familie în caz de simptomatologie mai severă, care implică afectarea respiraţiei, febra înaltă, tuse frecventă. Se poate practica şi autotestarea cu test rapid la domiciliu, urmată de contactarea medicului de familie în caz de rezultat pozitiv. Semne de alarmă: respiraţie dificilă, febra înaltă, tuse frecventă iritativă”, a explicat medicul şi managerul spitalului pentru News.ro.

Care este situaţia la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală. Dr. Adrian Marinescu vorbeşte despre o creştere a numărului cazurilor de COVID 19 de aproximativ două luni. Copiii de vârstă mică, vârstnicii şi pacienţii cu boli cronice necesită monitorizare specială.

„E o creştere destul de clară în ultimele două luni pentru tot ce înseamnă infecţie cu SARS-CoV-2, indiferent de vârstă. Dintre cei care vin, copiii reprezintă 60%, mai mult de jumătate, mai ales dacă e vorba de copii mici, ei se internează într-o pondere mai mare pentru că trebuie să-i monitorizezi, nu neapărat că au forme severe, cazurile de terapie intensivă sunt excepţionale, mai degrabă sunt forme medii, fie persoane în vârstă, fie copii mici sau cei care au boli cronice şi pe care vrei să-i monitorizezi o perioadă de timp. Ca număr, am ajuns să avem 30 de prezentări, copii şi adulţi, iar de internat, avem cam în jur de 10 copii şi un număr ceva mai mic de adulţi.

De ce este prezentă acum boala COVID

Ne-am lămurit după atâţia ani că nu e sezonier, nu-l influenţează temperatura crescută, nici frigul, am avut cam tot timpul, a fost un virus de tot anul. Ar putea să conteze şi faptul că a trecut un interval de timp de când am avut ceva cazuri sau mai multe, mă refer de după pandemie, şi uşor, uşor, se pierde imunitatea în raport cu infecţia, motiv pentru care ne infectăm mai uşor.

Fluctuaţiile acestea sunt scurte, peste o săptămână să scadă din nou, să fie practic o variaţie, o convieţuire cu virsul care în principiu este armonioasă, dar are şi perioade puţin mai complicate.

Sfaturi pentru populaţie

Să nu intre în panică, să considere că într-adevăr e o convieţuire, ne întoarcem la partea legată de regulile de igienă care nu sunt un clişeu, începând de la regulile de igienă, spălatul mâinilor cu apă şi săpun, când cineva are o simptomatologie respiratorie, ar trebui să se autoizoleze, este de bun simţ în raport cu ceilalţi, cu oamenii apropiaţi, pentru că s-ar putea ca persoanele de alături să facă o formă mai severă, având boi cronice, o vârstă, şi să ia legătura cu medicul de familie, doar dacă e nevoie să ajungă la spital.

Conform ultimei raportări lunare care se face pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică, numărul cazurilor de COVID-19 este în creştere cu peste 200% în iulie faţă de luna iunie a acestui an.

„Au fost înregistrate 1.703 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), în creştere cu 232% faţă de luna iunie 2025. 442 dintre cazurile noi din ultima lună sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare. S-au raportat 7 decese datorate COVID-19, 5 bărbaţi şi 2 femei, 4 din grupa de vârstă 70-79 ani şi 3 la peste 80 ani, toţi având comorbidităţi asociate.

Au fost efectuate 860 teste RT-PCR şi 14.750 teste rapide antigenice, cu 25,5% mai multe decât în luna anterioară. Rata pozitivităţii a fost de 10,9%, în creştere cu 6,8%faţă de luna anterioară.

Până în prezent, pe teritoriul României: au fost înregistrate 3.586.193 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, 69.266 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat. Au fost prelucrate 14.052.183 teste RT-PCR şi 15.384.940 teste rapide antigenice”, se arată în informarea lunară a INSP cu privire la răspândirea bolii covid 19”, se arată în raportul INSP.