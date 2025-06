Daniel David: Ţara, aşa cum a spus-o premierul, de mai multe ori, este în situaţie de criză. Nu este de glumă. Nu ne prefacem, nu încercăm să dramatizăm / În educaţie şi cercetare, nu discutăm despre dat oameni afară şi despre modificarea de salarii

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat joi că ţara, aşa cum a spus-o premierul, de mai multe ori, este în situaţie de criză iar acest lucru nu este de glumă, nu se prefac şi nu încearcă să dramatizeze. Despre măsurile de reducere a deficitului, ministrul a mai spus că în educaţie şi cercetare, nu discutăm despre dat oameni afară şi despre modificarea de salarii, transmite News.ro.

”Ţara, aşa cum a spus-o premierul, de mai multe ori, este în situaţie de criză. Nu este de glumă. Nu ne prefacem, nu încercăm să dramatizăm. Este în situaţie de criză. Dacă nu se iau măsuri şi nu aşa, pe termen mediu şi lung, pe termen scurt, ţara se blochează. Eu văd diverse discuţii pe care le consider justificate. Văd oamenii şi prieteneni ai mei pe care îi ştiam înainte să fiu mistru şi îmi spun ok, dar eu n-am contribuit la criza asta. Nu eu am creat deficitul şi aşa este. Problema este că atunci când eşti într-o casă în care arde acoperişul, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să încerci să stingi focul. Sau să ieşi din casa respectivă, ceea ce nu-i cazul, că avem o ţară pe care trebuie să o apărăm, şi nu să stai să te cerţi cine a pornit focul. Că până ne certăm cine a pornit focul, pică peste noi acoperişul”, a arătat ministrul Educaţiei.

Daniel David a menţionat că va veni vremea şi pentru astfel de analize deocamdată dar deocamdată trebuie să luăm măsuri pentru a ieşi din situaţia de criza iar măsurile vor trebui aplicate în toate domeniile care pot să contribuie la ieşirea ţării din criza. ”Eu am spus foarte clar şi pentru mine e un lucru foarte important, ca ministru, că în domeniile noastre, educaţie şi cercetare, nu discutăm despre dat oameni afară şi nu discutăm despre modificarea de salarii. Asta, pe termen scurt, este o linie foarte importantă pentru mine. Pe termen mediu, iarăşi este foarte important pentru mine, când lucrăm la legea salarizării unitare, să ne respectăm angajamentele făcute deja în alte acte normative”, a arătat ministrul.

El a menţionat că aşteaptă să vadă că în legea salarizării unitare apare explicit şi asumat faptul că salariul pentru debutant în zona preuniversitară porneşte de la salariul mediu brut pe economie Daniel David a mai declarat că e important ca în situaţie de criză să ai curajul să-ţi asumi faptul că cel târziu în 2030 nu mai avem dreptul să prorogăm lucrurile pe care le-am menţionat în legile noastre de decenii, 1% din PIB pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, 15% din bugetul general consolidat pe cheltuiel pentru educaţie.