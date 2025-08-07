Ministrul Sănătății: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi seară că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative în domeniul sanitar, el subliniind că este o nedreptate că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce în altele medicii şi asistenţii se îmbracă în pijamale la ora 22.00 pentru că nu au pacienţi.

Ministrul a precizat că vor fi blocate transferurile nejustifiate ale pacienţilor între spitale, transmite News.ro.

”E o nedreptate faptul că gărzile nu se plătesc la salariul din 2025, nedreptate pe care am recunoscut-o public. Suntem în discuţie cu sindicatele, Ministerul Finanţelor şi cu alte subordonate, pentru a găsi o soluţie, însă nu pot ignora faptul că există spitale precum cele universitare, de urgenţă, judeţene de urgenţă în care colegii mei nu ajung de multe ori la toaletă noaptea în gardă, pentru că volumul de muncă şi de pacienţi e mare, dar sunt multe spitale în România în care la ora 10 schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi şi toţi pacienţii sunt transferaţi la aceste spitale, care efectiv sunt sufocate, iar medici sunt epuizaţi de la numărul de pacienţi crescut. Măsurile cu care vom veni săptămâna viitoare şi peste două săptămâni încearcă să echilibreze situaţia, şi anume să blocheze pe cât se poate de mult trasferurile nejustificate. O să prezint măsurile administrative”, a declarat Alexandru Rogobete, joi seată, la B1 TV.

Rogobete a precizat că vor fi peste 70 de noi măsuri în domeniul sanitar şi se va încerca introducerea unui criteriu de performanţă.

”Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătăţii, în perioada imediat următoare. Încercăm şi o introducere a unui criteriu de performanţă. Nu se referă doar la numărul de pacienţi, ci şi la complexitatea cazului la feedbackul şi satisfacţia pacientului ”, a mai declarat Alexandru Rogobete.