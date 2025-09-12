Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari

Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de arme pe care o realizează până acum, a afirmat vineri ministrul danez apărării, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Nu există nicio îndoială că situaţia de securitate este pusă la încercare”, a declarat reporterilor ministrul apărării, Troels Lund Poulsen.

Decizia vine după ce în februarie şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a ordonat armatei să „cumpere, cumpere, cumpere”, ca pregătire pentru o potenţială viitoare agresiune rusă în Europa.

Danemarca intenţionează să achiziţioneze opt sisteme, inclusiv capabilităţi cu rază lungă de acţiune de pe platforma franco-italiană SAMP/T, alături de sisteme cu rază medie de acţiune fabricate de Norvegia, Germania sau Franţa.

„Am văzut cum a încălcat Rusia spaţiul aerian polonez cu mai multe drone… Este o reamintire pentru noi toţi a importanţei consolidării puterii noastre de luptă”, a subliniat ministrul danez al apărării.

Polonia a doborât miercuri, în spaţiul său aerian, presupuse drone ruse, cu sprijinul unor aeronave ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale a deschis focul, în cursul războiului rus din Ucraina.

Sistemele europene pot fi livrate mai rapid şi mai ieftin decât sistemul american de apărare antirachetă Patriot, a menţionat într-o conferinţă de presă şeful organizaţiei daneze de achiziţii şi logistică pentru apărare, Per Pugholm Olsen.