Cutremur în nord-vestul Chinei, 118 morți

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a zguduit luni, cu puțin timp înainte de miezul nopții, o zonă muntoasă din nordul platoului tibetan, provocând moartea a cel puțin 118 persoane și rănirea altor câteva sute, a anunțat presa oficială chineză, citată de agenția Reuters.

Agenția de știri China Nouă a relatat că epicentrul cutremurului a fost localizat la 5 kilometri de granița dintre provinciile Gansou și Qinghai, în nord-vestul țării, adăugând că replici puternice au fost resimțite în diferite părți din Qinghai.

Firefighters were conducting rescue operations in earthquake-stricken areas at a minimum temperature of -12 C in Haidong, Northwest China’s Qinghai Province. Haidong is located about 20 kilometers away from Jishishan county, Gansu Province, where the 6.2-magnitude earthquake… pic.twitter.com/9qrpogoTc6

— Global Times (@globaltimesnews) December 19, 2023