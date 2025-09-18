Cuplul Macron va prezenta dovezi în faţa unei instanţe americane pentru a dovedi că Brigitte este femeie, după ce influenceriţa Candace Owens a susținut în mod repetat că prima doamnă a Franței este bărbat

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi soţia sa, Brigitte, intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unei instanţe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul cuplului, Tom Clare, pentru postul de radio BBC, informează joi agenția EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit avocatului, Emmanuel şi Brigitte Macron vor prezenta documentaţia într-un proces de defăimare pe care l-au intentat influenceriţei Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că soţia preşedintelui Macron s-a născut bărbat.

Avocaţii lui Owens, spune postul de radio, au răspuns cu o moţiune de respingere a procesului.

Într-o declaraţie la podcastul BBC „Fame Under Fire”, avocatul cazului a afirmat că Brigitte consideră acuzaţiile lui Owens ca fiind „incredibil de perturbatoare” şi că ele constituie o „distragere” pentru preşedintele francez.

„Nu vreau să sugerez că asta l-ar fi dezorientat în vreun fel. Dar, ca oricine care îşi îmbină cariera profesională cu viaţa de familie, atunci când familia ta este atacată, te epuizează. Şi el nu este imun la asta pentru că este preşedintele unei ţări'” a declarat avocatul.

Clare a precizat că va fi emisă o mărturie expertizată ştiinţific şi, deşi nu a dezvăluit, deocamdată, natura exactă a acesteia, a afirmat că Emmanuel şi Brigitte Macron sunt dispuşi să dovedească pe deplin, atât într-un mod general, cât şi specific, falsitatea acuzaţiilor.

„Este incredibil de perturbator să te gândeşti că cineva trebuie să se supună acestui tip de test. Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a clarifica lucrurile”, a spus Tom Clare.

Dacă asta este necesar pentru a clarifica lucrurile, „este complet dispusă să îşi asume această responsabilitate”, a ţinut să sublinieze avocatul cuplului prezidenţial francez.

Legat de posibilitatea ca cuplul Macron să pună la dispoziţie fotografii cu Brigitte însărcinată şi crescându-şi copiii, Clare a răspuns că există astfel de dovezi fotografice ce vor fi prezentate în instanţă.

Candace Owens, fostă comentatoare a companiei media conservatoare americane Daily Wire, cu milioane de urmăritori pe reţelele sociale, a promovat în mod repetat opinia că Brigitte Macron este bărbat.