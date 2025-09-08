Cumpărătorii caută piese Armani vintage după moartea designerului

Căutările online pentru haine Armani vintage au explodat după ce celebrul designer italian Giorgio Armani a murit joi, cumpărătorii orientându-se către platformele de second-hand pentru a găsi stilurile sale emblematice. Armani, care a condus compania ce-i poartă numele și a rămas implicat în design până la moartea sa, la 91 de ani, a fost un creator prolific, semnând atât costume de lux, cât și piese mai accesibile precum jeanși sau articole sport Emporio Armani, relatează Fashion Network.

Pe Vinted, cea mai mare platformă europeană de modă second-hand, căutările care conțin cuvântul „Armani” au fost de aproape trei ori mai mari decât media în ziua anunțului, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Reuters.

Și în SUA, platforma de resale de lux The RealReal a raportat o creștere de 212% a căutărilor pentru Armani joi față de miercuri. Datele Google Trends au confirmat același interes, cu un vârf pentru termenul „vintage Armani”, mai ales în Italia și Marea Britanie.

Pe aplicația Vestiaire Collective, utilizatorii din întreaga Europă au început vineri să își listeze piesele Armani: un sacou negru din mătase din anii ’90 era scos la vânzare pentru 245 de lire (aprox. 331 dolari), iar o jachetă din piele și blană de iepure din 2002 pentru 571 de lire (aprox. 771 dolari).

„Nu m-ar surprinde să văd o creștere a cererii pentru costume Armani din anii ’70-’80, mai ales pe fondul tendinței actuale pentru stilurile retro cu pantaloni largi și materiale fluide”, spune Ammar Boulai, proprietarul buticului parizian de second-hand de lux Chez Ammar.

„Acum patru sau cinci ani, aceste costume în stilul anilor ’80 erau imposibil de vândut. Astăzi sunt din nou la modă, dar aproape imposibil de găsit. Armani a produs enorm, a avut multe sub-branduri, deci sigur mai există multe piese prin dulapuri… poate acum oamenii le vor scoate la lumină”, a adăugat el.