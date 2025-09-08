G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cumpărătorii caută piese Armani vintage după moartea designerului

armani magazin
Sursa foto: Nick Zonna / Zuma Press / Profimedia

Cumpărătorii caută piese Armani vintage după moartea designerului

Fashion8 Sep 0 comentarii

Căutările online pentru haine Armani vintage au explodat după ce celebrul designer italian Giorgio Armani a murit joi, cumpărătorii orientându-se către platformele de second-hand pentru a găsi stilurile sale emblematice. Armani, care a condus compania ce-i poartă numele și a rămas implicat în design până la moartea sa, la 91 de ani, a fost un creator prolific, semnând atât costume de lux, cât și piese mai accesibile precum jeanși sau articole sport Emporio Armani, relatează Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe Vinted, cea mai mare platformă europeană de modă second-hand, căutările care conțin cuvântul „Armani” au fost de aproape trei ori mai mari decât media în ziua anunțului, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Reuters.

Și în SUA, platforma de resale de lux The RealReal a raportat o creștere de 212% a căutărilor pentru Armani joi față de miercuri. Datele Google Trends au confirmat același interes, cu un vârf pentru termenul „vintage Armani”, mai ales în Italia și Marea Britanie.

Pe aplicația Vestiaire Collective, utilizatorii din întreaga Europă au început vineri să își listeze piesele Armani: un sacou negru din mătase din anii ’90 era scos la vânzare pentru 245 de lire (aprox. 331 dolari), iar o jachetă din piele și blană de iepure din 2002 pentru 571 de lire (aprox. 771 dolari).

„Nu m-ar surprinde să văd o creștere a cererii pentru costume Armani din anii ’70-’80, mai ales pe fondul tendinței actuale pentru stilurile retro cu pantaloni largi și materiale fluide”, spune Ammar Boulai, proprietarul buticului parizian de second-hand de lux Chez Ammar.

„Acum patru sau cinci ani, aceste costume în stilul anilor ’80 erau imposibil de vândut. Astăzi sunt din nou la modă, dar aproape imposibil de găsit. Armani a produs enorm, a avut multe sub-branduri, deci sigur mai există multe piese prin dulapuri… poate acum oamenii le vor scoate la lumină”, a adăugat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Giorgio Armani va fi înmormântat luni, 8 septembrie, în intimitatea familiei, la Rivalta

Fashion8 Sep • 253 vizualizări
0 comentarii

Armani, un imperiu al luxului moştenit – Peste 600 de magazine din întreaga lume, 9.000 de angajaţi, cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro

Articole, Fashion6 Sep • 318 vizualizări
0 comentarii

PROFIL Cine a fost Giorgio Armani, maestrul care a redefinit moda italiană

Fashion4 Sep • 929 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.