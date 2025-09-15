Giorgio Armani a numit trei cumpărători preferați pentru imperiul său în testament

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Testamentul designerului deschide competiția pentru preluarea unuia dintre cele mai mari branduri private de lux din lume, cerând moștenitorilor să vândă sau să opteze pentru listare la bursă. Giorgio Armani a numit LVMH, Luxottica și L’Oréal drept cumpărători preferați ai imperiului său de modă, declanșând o competiție pentru controlul unuia dintre cele mai mari branduri private de lux din lume, conform CNA Luxury.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Designerul, care a murit pe 4 septembrie la vârsta de 91 de ani le-a cerut moștenitorilor, inclusiv „mâinii sale drepte” Leo Dell’Orco și membrilor familiei, să vândă inițial un pachet de 15% din grupul italian unuia dintre cei trei giganți rivali.

Testamentul, scris de mână în aprilie și făcut public vineri (12 septembrie), precizează că o participație suplimentară de între 30% și 54,9% ar trebui vândută aceluiași cumpărător în termen de cinci ani de la moartea lui Armani.

Dacă vânzarea nu are loc, moștenitorii, care vor primi compania prin intermediul Fundației Giorgio Armani ar trebui să opteze pentru listarea la bursă, se arată în testament.

Designerul a fost unicul acționar al grupului, care include brandurile Emporio Armani, Armani Exchange și linia de lux Armani Privé, precum și hoteluri, restaurante și o linie profitabilă de produse de frumusețe, pe care Armani a condus-o până la moarte.

L’Oréal și Armani au un acord de licență încă din 1988 pentru parfumuri, inclusiv celebrul Acqua di Giò. Gigantul EssilorLuxottica produce și distribuie linia de ochelari Armani. Armani a precizat în testament că și alți parteneri comerciali existenți ar putea fi luați în calcul ca potențiali cumpărători.

„Este imediat clar că intenția domnului Armani de a proteja continuitatea strategică, coeziunea corporativă și stabilitatea financiară pentru dezvoltarea pe termen lung este confirmată la fiecare pas, în conformitate cu ceea ce a împărtășit în repetate rânduri cu presa și colaboratorii săi apropiați”, a transmis comitetul executiv al companiei.

Într-un interviu pentru Financial Times în 2023, Armani spunea că este hotărât să evite o preluare de către un conglomerat francez de lux, deoarece nu dorea „să fie dominat de una dintre aceste mega-structuri lipsite de personalitate”. Totuși, recunoștea că firma era strâns identificată cu el și, deși responsabilitatea lui era să se asigure că „amprenta companiei va semăna cu Il Signor Armani”, schimbările erau inevitabile după dispariția sa.

Doi dintre cei trei giganți menționați în testament sunt francezi. EssilorLuxottica, fondată de miliardarul italian Leonardo Del Vecchio, este de asemenea listată la Paris.

Analiștii și apropiații regretatului designer au subliniat de mult timp că, deși fundația a fost creată în 2016 pentru a preveni o eventuală vânzare sau dezmembrare după moartea sa, era puțin probabil ca grupul să rămână independent la nesfârșit.

Bernard Arnault, șeful LVMH, l-a numit pe Armani „un geniu și singurul mare couturier alături de Christian Dior” (brand deținut acum de LVMH). „Dacă am colabora în viitor, LVMH s-ar angaja să-și consolideze și mai mult prezența și leadershipul la nivel global”, a declarat Arnault.

L’Oréal a transmis că este „emoționată și onorată” să fie luată în considerare pentru achiziție și va analiza cu atenție oportunitatea. EssilorLuxottica a spus că este „mândră de aprecierea domnului Armani față de grup” și că o potențială investiție va fi „evaluată cu atenție” de consiliul său.

Deși Armani a păstrat controlul total până la final, veniturile grupului au stagnat, rămânând la aproximativ 2,4 miliarde € în 2024, pe fondul pierderii de atractivitate a ținutelor formale în rândul noilor generații și al încetinirii industriei de lux în general.

Dell’Orco, partenerul lui Armani și șeful biroului de stil masculin, va juca un rol major în viitorul grupului. Testamentul îi acordă 30% din acțiuni și 40% din drepturile de vot.

Armani nu a avut copii, iar ceilalți moștenitori sunt nepoatele Roberta și Silvana Armani, implicate în companie, nepotul Andrea Camerana, membru în consiliul de administrație, și sora sa Rosanna.

Prima sarcină a fundației, a anunțat compania, va fi alegerea unui nou director general al grupului.