Cum se adaptează tinerii de clasa a IX-a la rigorile din liceele militare și la despărțirea de familie. Povestea lui Andrei

O fotografie cu un elev militar, care își îmbrățișează fratele mai mic, a stârnit emoție atunci când a fost postată pe contul de Facebook al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Tânărul din fotografie, Andrei Șerbănescu Demian, este unul dintre ”bobocii” instituției de învățământ militar, iar cel mic, cu lacrimi în ochi, este Raul, fratele său de doar 10 ani. Momentul a fost surprins în prima zi de școală, când familia lui Andrei a venit de la peste 200 de kilometri, să asiste la deschiderea anului școlar.

Foto: Fotografia a fost postată pe contul de Facebook al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia

Despărțirea de familie, dorul de casă și rigorile unei noi vieți într-un liceu militar de elită, cu reguli stricte și cu cerințe mari, reprezintă primele lupte pe care trebuie să le dea viitorii soldați.

Mulți ajung în clasa a IX-a de la diferite școli din țară și, la 15 ani, se confruntă cu o realitate complet diferită față de cea de acasă.

Locuiesc în comun cu alți tineri de vârsta lor, au reguli noi legate de ordine, igienă și mult mai multe responsabilități decât aveau acasă.

În plus, fiind vorba despre un liceu de elită, unde promovabilitatea la Bacalaureat a fost de 100% în ultimii 13 ani, așteptările de la ei sunt foarte mari.

O altă luptă, pe care trebuie să o dea tinerii din toate colțurile țării, aceea cu materia școlară. Mai precis, trebuie să ajungă cu toții la un anumit nivel, pentru că mulți trebuie să recupereze ceea ce nu li s-a predat la timp.

Andrei vine din Bistrița, de la peste 200 de kilometri de Alba Iulia. G4Media a discutat cu el despre cum se adaptează un tânăr la învățământul militar și despre motivele care l-au făcut să își dorească o carieră militară.

”La început, mi-am dorit eu, când eram la pregătiri. Am auzit că-i cel mai bun liceu dintre toate. Am auzit că este foarte frumoasă zona, că-i foarte frumos liceul și m-am decis să încerc să intru la Alba Iulia. Am reușit până la urmă, a fost destul de greu, dar am reușit” spune Andrei.

A fost inspirat și de bunicul său, care a fost cadru militar, dar și de un unchi care lucrează în Armată.

Spune că în prima zi de școală, a simțit o mare bucurie atunci când fratele său l-a îmbrățișat.

”Sincer să fiu, da, mi-este dor de el. Acum m-am obișnuit cât de cât, nu mai am probleme. Îl cheamă Raul și atunci chiar înainte cu o zi să vină la Alba Iulia a fost ziua lui. Da, deci practic cadoul lui de ziua lui a fost să mă vadă”, spune Andrei.

La colegiul din Alba Iulia, el stă în cameră cu zece colegi din diferite părți ale țării, de aceeași vârstă. Spune că s-a adaptat bine și că a reușit să și-i facă prieteni pe toți.

Spune că cel mai greu este să se adapteze la program, dar și la programă, pentru că rigorile sunt mai mari, iar materia învățată de el în școala generală nu este suficientă pentru nivelul la care este colegiul.

În aceste condiții, Andrei trebuie să lucreze mai mult în orele de studiu individual din fiecare după masă, care sunt parte din programul fiecărui elev.

Dacă nu se adaptează, elevii militari au 30 de zile să se răzgândească și să se reorienteze spre un liceu civil.

De asemenea, pot să solicite transferul într-un alt colegiu militar, lucru la care se gândește și Andrei. De obicei acest lucru se întâmplă pentru a fi mai aproape de casă și de familie.

Cum încearcă instituțiile de învățământ militar să-i ajute la adaptare

Asemenea lui Andrei, sunt sute de elevi care au luat în acest an contact cu liceele militare.

Adaptarea, care implică plecarea departe de familie, poate fi o experiență dificilă pentru mulți dintre ei.

Instituțiile de învățământ au specialiști care pot sprijini elevii să facă tranzitia mai ușoară, ajutându-i cu pregătirea mentală.

La colegiul din Alba Iulia există, spre exemplu, un psiholog care discută cu fiecare dintre elevi și care cunoaște amănunțit situația fiecăruia dintre ei (situația la învățătură, familială, de adaptare etc).

De asemenea, sunt importante comunicarea deschisă cu familia, sprijinul camarazilor, adaptarea la rutină și disciplină, gestionarea corectă a timpului și abilitățile care țin de auto-îngrijire, care pot fi utile pentru elevi atunci când sunt departe de casă.

De menționat ar mai fi că adaptarea la un liceu militar poate dura un timp mai scurt sau mai îndelungat, iar fiecare elev are propriul ritm de adaptare.

Cu sprijinul adecvat din partea familiei, a colegilor și a personalului școlii, majoritatea elevilor reușesc să facă față cu succes acestei tranzitii și să se dezvolte în mediul școlar militar.

© Libux77 | Dreamstime.com