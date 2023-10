Cum s-a răzgândit premierul Ciolacu față de păcănele: acum vrea mutarea lor la periferia localităților, dar în august dăduse aviz negativ pentru că s-ar pierde bani la buget

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în ultimele zile în mod repetat că susține proiectul care vizează mutarea sălilor de jocuri de noroc (păcănele) la marginea localităților și a vorbit chiar de un presupus ”șantaj” la adresa sa și a inițiatorului Alfred Simonis (PSD). Un document oficial al guvernului arată însă că în luna august premierul Ciolacu avea o poziție diametral opusă: guvernul nu susținea proiectul.

Proiectul, inițiat de președintele Camerei Deputaților Alfred Simonis și alți 133 de parlamentari PSD, prevede limitări drastice pentru păcănele: sălile de pariuri pot fi amplasate doar la periferia localităților, pot exista doar în localitățile cu peste 5.000 de locuitori și în orașe poate exista un singur punct de lucru la fiecare 20.000 de locuitori.

Proiectul a venit pe fondul nemulțumirii publice față de proliferarea sălilor de jocuri și a tragediilor relatate de presă și reia prevederi dintr-un proiect mai vechi al USR, care nu fusese susținut la acel moment de PSD.

La momentul depunerii proiectului în Parlament însă, premierul Marcel Ciolacu a semnat un punct de vedere negativ al guvernului față de inițiativă. ”Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative”, se arată în documentul oficial trimis Parlamentului. Motivele avizului negativ țin de lipsa de claritate a proiectului, de presupusa creștere a șomajului și scăderea încasărilor la bugetele locale.

Premierul Marcel Ciolacu a acuzat sâmbătă la Timișoara că există „o formă de şantaj” la adresa lui, cât şi a altor responsabili ai statului român, după ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea păcănelelor din oraşe. ”În calitatea mea de prim-ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător (…) Am vorbit cu domnul Simonis, o analiză pe ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc. Normal că mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, şi am început să lucrez împreună cu experţii din Ministerul de Finanţe la ce trebuie modificat în lege ca şmecherii să nu ne mai păcălească. Am iniţiat un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiţi, domnilor, primari, în toate comunele şi dumneavoastră ştiţi cel mai bine nenorocirile pe care le crează. Faptul că oamenii mai ales când au o situaţie financiară precară cred că jucând la aceste jocuri, o să se îmbogăţească imediat. Am văzut şi reacţii şi atacurile şi la mine şi la Freddy vor mai fi în continuare cum sunt şi la Sorin Grindeanu”.

Ce prevede proiectul care a trecut deja de Senat în 5 septembrie și despre care Marcel Ciolacu a declarat că va trece ”curând și de Camera Deputaților”:

Propunere legislativă de modificare a OUG 77/2009 prevede că licenţa pentru jocurile de noroc se acordă în funcţie de numărul de locuitori ai localităţii, dovedit prin adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale, astfel încât să existe cel mult un punct de lucru la 20.000 de locuitori.

Proiectul de lege prevede că sălile de jocuri pot fi amplasate doar la periferia localităților, într-o distanță de maximum 50 de metri de limita localității, a declarat pentru G4Media inițiatorul proiectului, Alfred Simonis (PSD). Proiectul stipulează că „spaţiul propus este situat la cel mult 50 m de limita teritorială a oraşului/municipiului ori comunei, inclusiv a municipiului Bucureşti”.

„Spaţiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 m a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestora, a unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spaţiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, a parcurilor, a unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi alte asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora”, se mai arată în noua formă a actului normativ.

În plus, proiectul dă și primăriilor un instrument pentru a aviza amplasarea sălilor de jocuri, ceea ce lipsea din actuala legislație. Astfel, proiectul de lege prevede că firmele de păcănele trebuie să aibă un aviz de amplasament eliberat de consiliile locale, iar procedura de obținere urmează să fie stabilită prin viitoarele norme metodologice, a declarat Simonis pentru G4Media.

De asemenea, în localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori nu se poate acorda autorizație de exploatare a jocurilor de noroc. Acest lucru presupune ca sălile de jocuri de noroc să dispară din comunele care au sub 5.000 de locuitori.

Pentru protejarea jucătorilor de riscul de dependenţă şi pierderi financiare semnificative asociate jocurilor de noroc, numărul maxim de mijloace pentru jocurile de tip slot-machine aflate într-o locaţie şi exploatate de acelaşi operator economic se reduce de la 75 la 20.

Amenda pentru permiterea accesului minorilor în locaţiile specializate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc constituie contravenţie şi se sancţionează la prima abatere cu amendă de la 100.000 la 200.000 lei, adică dublul cuantumului în vigoare. La a doua abatere, licenţa de organizare a jocurilor de noroc a operatorului este suspendată timp de şase luni, iar la a treia abatere licenţa este anulată fără posibilitatea de licenţiere a aceluiaşi operator timp de trei ani, se mai stipulează în proiectul de act normativ.